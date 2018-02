Neues Logo der Stadt erhält Preis

Auf allen Publikationen





Preis für Kissinger Sommer



Die Deutsche Stiftung "Rat für Formgebung" hat die Agentur Müller Valentini für das neu entwickelte touristische Erscheinungsbild "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH mit dem German Design Award 2018 prämiert. Das teilte die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH in einer Mitteilung mit. Die Design-Agentur Müller Valentini, die auf Markenentwicklung und -konzeption spezialisiert ist, konnte sich 2014 bei einem mehrstufigen Auswahlverfahren zur Entwicklung einer neuen touristischen Markenstrategie mit dem Ziel, Bad Kissingen als modernen Kultur-, Tourismus- und Gesundheitsstandort zu positionieren, durchsetzen.Unter Federführung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH entwickelten die Berliner - teils mit Wurzeln in Bad Kissingen - auch das moderne Corporate Design des bekanntesten Kurorts Deutschlands. Entstanden ist das sehr ausdrucksstarke Logo mit dem Claim "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit"."Der nötige Schritt für eine zukunftsweisende touristische Vermarktung war die Schaffung einer neuen Markenstrategie mit einem klaren Markenkern. Dass das daraus entstandene Erscheinungsbild nun mit dem German Design Award ausgezeichnet wird, ist eine Bestätigung für die hohe Qualität unseres gesamten Positionierungsprozesses", sagt Frank Oette, Kurdirektor undGeschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.Auf Grundlage des seit 2015 sichtbaren Erscheinungsbildes wurden alle touristischen Publikationen, ob print, web oder beispielsweise digitale Informationsstelen entsprechend gestaltet, veröffentlicht und den Gästen zur Verfügung gestellt. Ebenso wurde der gemeinsame Internetauftritt von Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH und der Stadtverwaltung unter www.badkissingen.de konsequent im frischen Design umgesetzt."Mit der inhaltlichen Neupositionierung stellt sich der traditionelle Kurort Bad Kissingen als fortschrittliche Destination für Tourismus-, Kultur- und Gesundheitsgäste auf. Ziel dieser Verjüngungskur ist ein wirkungsvoller aber dennoch behutsamer Imagewechsel", so Kathrin Betzen, Leiterin der Marketingabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.Das Gesamtkonzept "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" entstand in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und wird von der Kommune ebenfalls verwendet.Zusätzlich wurde das Erscheinungsbild des internationalen Festivals Kissinger Sommer der Stadt Bad Kissingen ebenso mit dem German Design Award ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem Team um Intendant Dr. Tilman Schlömp hat die Agentur MüllerValentini einen eigenständigen Markenauftritt für den Kissinger Sommer innerhalb der Dachmarke Bad Kissingen entwickelt.