Neues Feuerwehrauto für Nüdlingen

Im Hinblick auf den Neubau, beziehungsweise der Sanierung der gemeindlichen Gebäude am Wurmerich 55 und Burgstraße 5 (Haard) gab es in der letzten Sitzung des Gemeinderates fachliche Informationen über den vorgesehenen Energiestandard. Architekt Matthias Kleinhenz überzeugte die Räte mit Einsparmöglichkeiten bei den Heizkosten, unabhängig von der Art der Heizenergie.

"Es ist richtig, das so zu machen", freute sich Theodor Hein (Bürgerblock) und verwies auf den Vorbildcharakter der Maßnahme. Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) empfahl dem Gemeinderat, den Ausbaustandard der "Gebäudehüllen" in der Burgstraße 5 und Wurmerich 55 auf ein Niedrigst-Energiehaus 2020 festzulegen. Es gab 13 Ja-Stimmen und eine Gegenstimme zu diesem Beschlussvorschlag.



In seiner Sitzung im März 2012 hatte der Gemeinderat das Fahrzeugkonzept der Feuerwehren von Nüdlingen und Haard bis 2022 beschlossen. Die Notwendigkeit, das 29 Jahre alte Technische Löschfahrzeug TLF 16/25 durch die Neuanschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs zu ersetzen, wurde überzeugend begründet. Die Kosten für ein HLF 10 Löschgruppenfahrzeug wurden mit 350 000 Euro angegeben. Ein staatlicher Zuschuss wird mit 83 000 Euro erwartet. Die Lieferzeit beträgt 18 Monate. Der Beschluss für die Anschaffung wurde einstimmig getroffen.



Ebenfalls diskutiert und einstimmig beschlossen wurde die als notwendig erachtete Anschaffung eines Mannschaftstransporters MTW. Das vorhandene Fahrzeug, dessen Motorleistung nicht zeitgemäß sei, wäre nur mit einem unwirtschaftlichen finanziellen Aufwand herzurichten, hieß es in der Sitzung. Die geschätzten Kosten betragen 55 000 Euro. Der erwartete Zuschuss beläuft sich auf 12 500 Euro. Die Lieferzeit beträgt zwölf Monate.



Der Gemeinderat befasste sich mit dem Antrag der Wählergemeinschaft Bürgerblock, die Einstiegsberatung in den kommunalen Klimaschutz zu fördern. Wie Christian Höfler (Bürgerblock) darlegte, würden für die Einstiegsberatung etwa 15 Tage gebraucht. Sach- und Personalaushaben kämen hinzu. Die Zuschusshöhe betrage 65 Prozent. Insgesamt, so Fraktionsmitglied Theo Hein, müssten Kosten von etwa 15 000 Euro kalkuliert werden. In der Diskussion wurde auf derzeit laufende Projekte in puncto Klimaschutz hingewiesen, unter anderem auf das Nahwärmenetz. Doch Theodor Hein machte geltend, dass bei dieser Einstiegsberatung auch die Bürger eingebunden werden sollten. Auch Volker Schäfer (SPD) war für den Antrag. Bei der Abstimmung fand der Antrag des Bürgerblocks eine Mehrheit von 9 Stimmen. Fünf Gemeinderäte waren dagegen.



Die Bürgerinitiative Verkehrsentlastung Nüdlingen hatte in einem Antrag den Einstieg in die kommunale Verkehrsüberwachung gefordert. Anita Haub (Bürgerblock) schlug vor, sich einem schon bestehenden Verband anzuschließen. Bürgermeister Harald Hofmann (CSU) sagte: "Wir bereiten das in der Verwaltung sauber vor".



Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" fragte Burkhard Diez, wann die Haarder Einwohner wieder mit der Lieferung des gewohnten weichen Wassers rechnen könnten. Genau konnte dies Techniker Manfred Schmitt nicht sagen, doch wenn es gut laufe, könne man Anfang März damit rechnen.