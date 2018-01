Neues Fahrzeug erhitzt die Gemüter

Wie seit einigen Jahren kam auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Gefäll die Neubeschaffung eines Fahrzeugs zur Sprache. In diesem Jahr nahm dieses Thema allerdings einen größeren Teil der Versammlung in Anspruch und erhitzte die Gemüter mehr als je zuvor. Bei den Anwesenden stieß vor allem der Einbezug einer externen Firma auf Unverständnis. Unter anderem da der anwesende Kreisbrandrat Benno Metz zwar über gute Erfahrungen mit dieser Firma berichtete, die Planungen allerdings nur marginal von den Planungen der Feuerwehr Führung abwichen. Auch bekamen die versammelten Mitglieder so den Eindruck, dass die zeitliche Verantwortung für die Beschaffung so von der Gemeinde auf andere abgewälzt werde.



Zu den elf Einsätzen, die der Kommandant Roland Voll aufzählte, gehörten neben mehreren durch Bäume versperrte Straßen, die immer wieder auftretenden Sicherheitswachen beim Martins- und Faschingszug und zwei Ölspuren. Aber auch die Absicherung des Fahrradrennens Rhön 300 und die der Demo zum Nationalpark Rhön wurden in der Statistik genannt. Außerdem bedankte er sich bei den Feuerwehrdienstleistenden, die auch ihre privaten Mittel zur Bewältigung der Einsätze zur Verfügung stellten. Der positive Bericht zur Jugendfeuerwehr in Gefäll floss auch in die Grußworte von Waldemar Bug und Benno Metz ein. Diese bedankten sich bei allen Mitgliedern und sprachen auch Ihren Dank an die Unternehmen aus, die den Feuerwehrdienst Ihrer Mitarbeiter unterstützen. Für ihre aktive Dienstzeit wurden Werner Baumgart für 40 Jahre, Paul Oswald und Manfred Hofstadt für 50 Jahre geehrt.