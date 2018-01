Neuerungen bei den Poppenrother Musikanten

Nach 20 Jahren trat der bisherige musikalische Leiter und 2. Vorsitzende der Poppenrother Musikanten, Jürgen Kröckel, von seinen Ämtern zurück und will ab jetzt nur in der zweien Reihe agieren. Als sein Nachfolger als Dirigent wurde Andreas Back der Versammlung vorgestellt.



Der 43 - jährige gebürtige Thulbaer wohnt jetzt im Stadtteil Hausen. Seine ersten musikalischen Schritte machte er mit seinem Vater. Die Ausbildung am Schlagzeug erfuhr er beim Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen. Nach seinem Studium in Hannover leitete er vier Musikkapellen als Dirigent. Neben Schlagzeug spielt Back noch Klavier und Trompete. "Ihr spielt auf einem sehr hohen Niveau, ich will euch noch besser machen", erklärte er.



Bei der Neuwahl wurden Kurt Müller als Vorsitzender und Christina Wimmel als Schriftführerin im Amt bestätigt. Neu im Vorstand sind Sascha Pfrang als 2. Vorsitzender und Rebecca Reuß als Kassenverwalterin, sie folgt auf Brigitte Kröckel, die sich nicht mehr zur Wahl stellte.



Als Beisitzer wurden im Amt bestätigt bzw. neu gewählt: Gabi Goll, André Müller, Uwe Friedlein, Brigitte Kröckel (neu), Benny Zeller (neu), Daniela Pfrang und Katrin Müller. Jürgen Kröckel sorgt sich um die Noten, Melitta Wehner und Herbert Schlereth sind wie bisher die Kassenprüfer.



Kurt Müller berichtete eingangs von den erfolgreichen Konzerten anlässlich des 20-jährigen Bestehens. Sein Vize und musikalischer Leiter, Jürgen Kröckel, hätte sich bei den 35 Probeabende mehr Beteiligung von seinen 32 aktiven Musikern gewünscht. Insgesamt traten die Poppenrother Musikanten 20 mal öffentlich auf, wobei die Konzerte anlässlich des 20 - jährigen Bestehens die Höhepunkte waren. Sein Appell an Vorstand und Aktive: "Kümmert euch weiterhin um den Nachwuchs und unterstützt euren neuen Dirigenten!"