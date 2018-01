Neuer Ablauf bei Kissinger "Spielewochen"

Nein, bei "Ice Cool", "Schweineschwarte" und Co. handelt es sich nicht etwa um neues Büromaterial für die Rathausmitarbeiter. Auch wenn Oberbürgermeister Kay Blankenburg (SPD) sofort ein Auge auf die neue, mit Kamera ausgestattete Drohne geworfen hat. In der zweiten und dritten Februarwoche finden zum mittlerweile 14. Mal die "Spielewochen" im Jugend- und Kulturzentrum (Jukuz) statt. Organisiert werden sie wieder im Jugendzentrum von der Stadtjugendarbeit.



Für den Pressetermin im Trausaal haben Carolin Schaupp vom Referat Jugend, Familie und Soziales und Philipp Pfülb, Leiter des Jukuz, vorab einige spielerische Highlights mitgebracht. Dazu zählen mit "Ice Cool" das Spiel des Jahres 2017, bei dem Pinguinfiguren mit dem Finger über das Spielbrett geschnippt werden. Oder der "Wewehchen Wolf", dem mit einer Pinzette die Zahnspange gereinigt wird - Jaulen und Knurren inklusive.



Erste Outdoor-Aktion

Ganz modern wird es mit der neuen Drohne, die die erste Outdoor-Aktivität der "Spielewochen" ermöglicht. Besucher können die Drohne im Freien fliegen lassen, das Ganze filmen, anschließend am PC schneiden und das Video dann auf CD brennen. "Drohnen sind mittlerweile nicht mehr teuer und Jugendliche kaufen sie sich selbst", meint Philipp Pfülb. "Deshalb ist es uns wichtig, sie darüber aufzuklären, auf welchen Plätzen sie fliegen dürfen, welche Plaketten benötigt werden und bis zu welchem Gewicht es sich überhaupt noch um ein Spielzeug handelt."



Neu an den diesjährigen "Spielewochen" ist auch die Gruppenaufteilung auf zwei Wochen: Vom 5. bis 9. Februar stehen die rund 1000 Brett- und Kartenspiele nur angemeldeten Schulklassen und Gruppen zur Verfügung. "Die erste Woche ist auch schon komplett ausgebucht", berichtet Philipp Pfülb. Vom 12. bis 17. Februar können dann Besucher jeden Alters ihren Spieltrieb unangemeldet ausleben. In der Faschingswoche bietet das Jukuz zusätzlich von Mittwoch bis Freitag eine Schulkinderbetreuung an. "Wenn die Eltern am Aschermittwoch unpässlich sind", meint Kay Blankenburg lachend.



Klein gestartet

Die ersten "Spiel ewochen" starteten in kleinem Rahmen und fanden ursprünglich nur alle zwei Jahre statt. 2009 zogen sie wegen Platzmangel vom Stadtsaal ins Jukuz um. "Die Nachfrage wird stetig größer und wir bekommen auch immer mehr Spiele", erzählt Philipp Pfülb. "Wir haben mal deutlich kleiner angefangen", stimmt ihm der OB zu. "Und wir hätten bei den ersten Spielewochen auch nicht gedacht, dass sich Kinder in Zukunft mal Drohnen kaufen." Die Adressaten der "Spielewochen" sind aber nicht nur Kinder und Jugendliche - auch Erwachsene, die über einem Halmabrett in Nostalgie schwelgen wollen, sind willkommen.



Im Programm stehen unter anderem ein Escape-Room-Tag, Black Stories mit der Autorin Corinna Harder, ein Handpuppentheater, Kinderschminken, der Generationentag, Workshops, Gewinnspiele und die Spielenacht mit Open End. Aber auch Spieleklassiker finden bei den Besuchern immer noch großen Anklang. Das findet auch Kay Blankenburg: "Es gibt doch nichts Schöneres, als ein Mensch ärgere dich nicht-Brett quer durchs Wohnzimmer zu werfen."



Das komplette Programm der "Spielewochen" finden Sie hier: http://www.badkissingen.de/de/stadt/bildung-und-soziales/familie-und-kind/index.html