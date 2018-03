Neue Sitzgruppe bietet Schutz

"Der Mensch braucht lebendiges Grün für sein Wohlbefinden", betonte Arnulf Hausdörfer, der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Nüdlingen zu Beginn der Jahreshauptversammlung in der Alten Schule. Gewürdigt werde auch die Gestaltung öffentlicher Grünflächen. Im privaten Bereich werde der Einsatz für ein schönes Wohnumfeld ehrenamtlich erbracht. Es sei sehr wichtig, Kinder und junge Menschen für die Natur zu begeistern. Der OGV leiste mit Kindergruppen in der "Öko-Nische", wie der Vereins- und Schulgarten heißt, einen wertvollen Beitrag.



Ein wichtiges Projekt sei 2017 mit der Überdachung der Sitzgruppe durchgeführt worden. Im September konnte man das Einweihungsfest feiern. Die Sitzgruppe sei jetzt nicht nur ein "grünes Klassenzimmer"; sie sei durch das Dach auch vor zu heißer Sonne geschützt. Das Ferienprogramm lief unter dem Motto "Wir geben den Obstbäumen ein Gesicht". Die Kinder konnten dabei ihre Phantasie und Kreativität einsetzen und freuten sich über die Ergebnisse. Bei der "Kräuterweihe" an Mariä Himmelfahrt leisteten die "Obstler" einen Beitrag zum örtlichen Brauchtum. Sie banden etwa 200 Kräuterbüschel, die nach dem Gottesdienst gegen eine Spende mit nach Hause genommen werden konnten. Viel Geselligkeit stellte sich beim Erntedankfest nach dem Festgottesdienst ein. Obstbaumwart Otto Jeger organisierte eine Sammelbestellung von Obst-Spindelbäumen und vermittelte seine Erfahrungen. Gut angenommen wurden Vereins-Kegel- und Mosaikabende.



Jochen Schröpfer ergänzte den Bericht des Vorsitzenden durch zahlreiche Lichtbilder von Vereinsaktivitäten, die große Anerkennung fanden. Eine Besonderheit war dabei, dass die "Öko-Kids" mithelfen konnten, Tontafeln mit Beschriftung für einen "phänologischen Kalender" zu fertigen.

Die Vereinsregularien gingen problemlos über die Bühne.



In seinem Grußwort bedankte sich Pfarrer Dominik Kesina für die segensreiche Arbeit des Obst- und Gartenbauvereins und die gute Zusammenarbeit. 2. Bürgermeister Edgar Thomas dankte im Namen der Gemeinde für die vielfachen Aktivitäten des Vereins im Bereich des Gartenbaus und die geselligen Veranstaltungen. Besonderen Dank sagte er für die Arbeit in der "Öko-Nische" und für die Beteiligung am "Fläär-Fest".



Termine 2018

In seinem Ausblick auf das Jahr 2018 erwähnte Vorsitzender Hausdörfer die Landesgartenschau in Würzburg, auf der am 7., 8. und 9. Mai auch der OGV vertreten sei. Geplant sei wieder eine Pflanzentauschaktion, mit der die Vielfalt an Pflanzen und Blumen gestärkt werden könne. Die Aktion ist für den 5. Mai vorgesehen. Auf der Streuobstwiese neben der Öko-Nische sollen heuer einige Obst-Hochstämme gepflanzt werden. Am Ferienprogramm wird sich der Verein wieder beteiligen. Am 14. August sollen Kräuter gesammelt werden.

Seitens des Vereins wird die Möglichkeit geboten, dass Mitglieder den Boden ihrer Gärten untersuchen lassen.