Neue Schilder für Bad Kissingen

Zum Bayerisches Staatsbad wurde die Stadt bereits unter König Ludwig II. von Bayern 1883 erhoben. Jetzt soll auch bei den Ortseingangsbeschildungerungen auf diese Tatsache hingewiesen werden.



In den nächsten Wochen werden dazu die Hauptzufahrten zur Kurstadt mit neuen Schildern versehen. Bei einem Vor-Ort-Termin wurde dabei das erste enthüllt. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bezeichnung "Bayerisches Staatsbad" nun Teil der Ortsbeschildungerung der Stadt Bad Kissingen wird", zeigt sich Oberbürgermeister Kay Blankenburg erfreut. Der Weg dazu brauchte etwas Vorlauf: Schließlich musste man sich dabei an die Regularien der "Verordnung über kommunale Namen, Hoheitszeichen und Gebietsänderungen" (NHGV) halten. Nun steht der neuen Ortsbeschilderung aber nichts mehr im Weg.



"Die Außenwirkung, die dies mit sich bringt, wird positiv aufgenommen werden", ist Landrat Thomas Bold überzeugt. Das Projekt wurde eng mit dem Staatlichen Bauamt abgestimmt. Der Geschäftsführer der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH, Kurdirektor Frank Oette, ist von der neuen Beschilderung ebenso angetan: "Jetzt wird auch Besuchern von außerhalb sofort klar, dass wir ein Bayerisches Staatsbad sind." Nicht zuletzt im Bereich des Marketings ist dies von Vorteil. Damit wird in Bad Kissingen vollzogen, was in anderen Orten bereits seit längerem Usus ist: werben doch auch andere Städte mit Zusätzen wie "Universitätsstadt" und dergleichen. Nach und nach werden in den nächsten Wochen die Ortseingangsbeschilderungen ausgetauscht.