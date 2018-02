NCC-Auftritte begeisterten beim Nüdlinger Seniorenfasching

Die bunt kostümierte Monika Hochrein, die im Pfarrgemeinderat für die Seniorenarbeit zuständig ist, zeigte sich erfreut über die jahrzehntelange Unterstützung der Veranstaltung durch den Nüdlinger Carneval Club (NCC). Ihren Dank überbrachte sie NCC-Präsident Marco Nicolai.



Zuerst wirbelte die Purzelgarde, die jüngste Garde des NCC, über die Bühne und löste Begeisterung für ihren perfekten Tanz aus. Mit einem eigenen "Schlachtruf" setzten die Mädchen dann noch eins drauf! Es folgte eine Casting-Talent-Show für das NCC-TV-Programm mit Bärbel Brumm als gekonnt agierende Moderatorin und Gitte Klöffel, die sich als "Nachwuchsstar" bestens präsentierte.



Es gab jede Menge lustiger Szenen. Das Publikum im Pfarrsaal hatte viel zu lachen, als Gitte Klöffel von der Bühne herab auf die Leute zuging und ihnen witzige Anekdoten im "Original Nüdlinger Dialekt" erzählte. Kein Wunder, dass Gitte Klöffel bei ihrer Bewerbung den Job beim NCC-TV bekam.

Ein weiteres Glanzlicht war der Auftritt der Juniorengarde des NCC unter dem TV-Motto "Let´s Dance". Wunderbar kostümiert und geschminkt präsentierten die Mitglieder eine "Zeitreise" durch die verschiedenen Tanzstile der letzten Jahrzehnte.



Abgerundet wurde das Programm mit dem "Franken Tatort", bei dem ein wahrer Sachverhalt, ein Überfall auf eine Bäckereifiliale in der Kissinger Straße, für eine karnevalistische Show umfunktioniert wurde. Wiggerl Brumm als Polizist und Leander Schottdorf als Kommissar nahmen die Erlebnisse der Zeugen (Bärbel Brumm, Gitte Klöffel und Eva Hein) zu Protokoll. Große Heiterkeit löste beim "Tatort" auch der übereifrige stellvertretende Chefredakteur der Tageszeitung aus, der von Stefan Lang perfekt gespielt wurde.



Der herzliche Beifall des Publikums zeigte am Ende einmal mehr, dass Frohsinn und Humor ein Lebenselixier darstellen und gerade von den Seniorinnen und Senioren geschätzt werden. Mit Freude hörte man, dass der NCC auch in den nächsten Jahren beim Seniorenfasching mit von der Partie sein wird.