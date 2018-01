Narren feierten im Nationalpark Waldfenster

Die Einwohner von Waldfenster sind eine ungewöhnliche und deshalb schützenswerte Spezies, wie es am ersten der drei vom TSV Waldfenster veranstalteten Büttenabende deutlich wurde. Ungefragt hatten sie deshalb ihren Ort kurzerhand zum "na(e)rrischen Nationalpark Waldfenster" erklärt - zumindest bis Aschermittwoch.



Ungewöhnlich war schon der Auftakt, der zugleich die Weltoffenheit des nicht einmal 800 Einwohner zählenden Dorfes am Rande der Rhön zum Ausdruck brachte. Man hatte sich nämlich erlaubt, ausgerechnet einen Auswärtigen zum Faschingsprinzen zu küren: Prinz Jonas I. war, wie er offen eingestand, vor Jahren aus dem fernen Bad Bocklet zugezogen, erhielt aber nun endlich seine lang ersehnte Aufenthaltsgenehmigung. Immerhin stammt Prinzessin Anna-Lena I. aus Waldfenster.



Diese Offenheit gegenüber Ausländern zeigte sich auch im Werbeblock der Gruppe Weibertreff für die heimische Gastronomie: Vom Araber bis zum Sachsen reichte die Bandbreite der internationalen Wirtshausgäste. Nur mit den Fremdsprachenkenntnissen der Bedienung haperte es noch etwas. Als der Sachse einen "Broiler mit Beilage" bestellte, musste die Dame passen.



Als ausgewiesener Tourismusstandort wurde zudem für den Musikverein und den Kirchenchor geworben. Doch die "Sänger mit Niveau" brachten mit ihren Patzern die Chorleiterin bald in Rage, die ihren Taktstock während der Probe wohl lieber als Schlagstock genutzt hätte.



Die Narren zeigten eine ungebremste Spielfreude, mit der sie die Premierengäste am Samstag immer wieder begeisterten. Besonders die "Märchen aus tausend und heute Nacht, wie sie auch hätten sein können", optisch eindrucksvoll präsentiert von der Gruppe Äche Brader, überraschten mit ihren absurden Ideen. So ergreift der Prinz beim Erscheinen der glatzköpfigen und allzu männlichen Rapunzel blitzartig die Flucht. Auch in diesem Märchenspiel kam die Internationalität und Integrationsbereitschaft der Waldfensterer wieder zum Ausdruck: Statt Hänsel und Gretel spazierten Murat und Aische durch den Wald und knabberten an der Hexen-Dönerbude.



Vor allem der ein oder andere Mann in Waldfenster scheint besonders schützenswert zu sein, wenn man der mit Teppichklopfer und Nudelholz bewehrten Ehefrau (Manuel Vorndran) auf der Suche nach ihrem Eugen, dem "lahmen Sack", glauben darf. Der sei so langsam, dass er nicht einmal ein Papiertaschentuch nutzt, weil "Tempo" auf der Packung steht. Außerdem ist er ziemlich dumm: "Unseren Rasenmäher findet er nur, weil ein Kabel dran ist." Hoffentlich gilt dieses vernichtende Urteil nicht für alle Männer in Waldfenster.



Auch der Narrennachwuchs in Waldfenster ist erstaunlich aktiv. Zahlenmäßig unter den insgesamt 107 Aktiven stark vertreten, bestreiten die Kinder und Jugendlichen mit Tanzshows und Sketchen einen Großteil dieses Abends in lockerer, familiärer Stimmung. So zeigt Emil als "Personal-Job- Manager" des "Woodwindow Employment Centers" seinen Arbeit suchenden Freunden, wie wichtig Englischkenntnisse sind. Der irrtümlich als Freelancer eingestufte Bewerber, tatsächlich aber Müllmann, bezeichnet sich deshalb folgerichtig als Local -Rubbish -Assistant.



Gut gemacht war auch die Szene über die Grundausbildung bei der Bundeswehr, in der ein Unteroffizier alter Schule sich modern-aufgeklärten Soldaten gegenüber sieht, die seine Forderung nach blindem Gehorsam logisch hinterfragen.

Diese und etliche weitere Sketche und Bühnenspiele, die fraglos auch erwähnenswert wären, sorgten im Wechsel mit den Tanzshows für einen fröhlichen, abwechslungsreichen Büttenabend. Mancher Besucher mag nach vierstündigem Programm dessen Ende bedauert haben. Zum Glück gibt es noch Tickets für die nächsten zwei Abende am Freitag, 2. Februar, und Samstag, 3. Februar.



Ticketverkauf Für die beiden Büttenabende am Freitag, 2. Februar, und Samstag 3. Februar, im Pfarrgemeindezentrum, gibt es noch Restkarten bei Roland Kleinhenz, Tel.: 09734/932 295. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.