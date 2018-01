Nach Straftaten in ganz Bayern: Mutmaßlicher Dieb und Betrüger in Franken festgenommen

Ein per Öffentlichkeitsfahndung gesuchter 70 Jahre alter Brite, der in ganz Bayern als Betrüger und Ladendieb aktiv gewesen sein soll, ist bereits vor zwei Wochen (10. Januar 2018) in Mittelfranken festgenommen worden. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein, wie die Polizei am Mittwoch berichtet.Der 70-Jährige hatte sich im Dezember 2016 in einem Hotel in Bad Kissingen eingemietet und dieses verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Mann war bereits in den zurückliegenden Jahren auf diese Art mehrfach in ganz Bayern unter Verwendung verschiedener Namen straffällig geworden. Zudem steht der Mann im dringenden Verdacht am 10. Dezember 2016 einen Ladendiebstahl in einem Juweliergeschäft in Bad Kissingen begangen zu haben. Dem Ermittlungsstand nach war dabei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro aus einer Auslage entwendet worden. Das Amtsgericht Schweinfurt hatte deshalb im Juli 2017 die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen veranlasst.Die Festnahme des Mannes erfolgte nun am 10. Januar 2018 im mittelfränkischen Gunzenhausen. Dort soll der 70-Jährige erneut versucht haben, sich in betrügerischer Absicht in einer Pension einzumieten. Als die Pensionswirtin von ihm die sofortige Bezahlung forderte, suchte er das Weite. Bei einer folgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.