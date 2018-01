Nach 50 Jahren: 23 der Gründungsmitglieder leben noch

Im September 1966 wanderten 124 Aschacher unter Führung von Robert Markert nach Windheim, und weil das Wetter damals vor 50 Jahren auch schon schlecht war, erfolgte die nächste Wanderung, ebenfalls unter sehr großer Beteiligung und dem gleichen Wegeführer, erst im folgenden Jahr.



In Hohn kehrte man in einem Gasthof ein, und hier fassten die Wanderer, unter ihnen der damalige Bürgermeister Gerold Lösel, den Entschluss, einen Verein zu gründen. Spontan traten 70 Personen dem Heimat- und Wanderverein bei, Vorsitzender wurde Robert Markert. 23 der damaligen Gründungsmitglieder leben noch und wurden nun im Rahmen einer kleinen Feierstunde zum 50-jährigem Bestehen des Vereins geehrt. 18 weitere Mitglieder wurden ebenfalls für 50-jährige Vereinstreue geehrt, da sie im Lauf des Jahres 1967 dem jungen Verein beitraten.



Einen großen Mitgliederzuwachs verzeichnete der Verein im April 1970, als sich der 1907 gegründete Obst- und Gartenbauverein unter Leitung von Anton Gabel dem Heimat- und Wanderverein anschloss. Anton Gabel und später sein Sohn Reinhold Gabel übernahmen die Sparte "Gartenbau". Auch heute noch bewähre sich diese Zusammenarbeit, stellte die amtierende Vorsitzende, Herta Müller, fest, denn "Wandern und Gartenbau- und Landschaftspflege ergänzen sich sehr gut". Der inzwischen 98-jährige Robert Markert, der am Montag, 18. September, seinen Geburtstag feierte, prägte lange Zeit das Bild des Vereins.



Der Heimat- und Wanderverein Aschach hat seinen ehemaligen Vorsitzenden (1967-1982) schon vor längerem zum Ehrenvorsitzenden ernannt, denn er war es auch, der Theaterabende, Büttenabende und auch die ersten Seniorennachmittage im Landkreis eingeführt hat. "Er hat den Grundstein für unseren Verein gelegt und dafür gebührt ihm unser Dank" so die jetzige Vorsitzende, die zudem daraufhinwies, dass der Verein trotz seiner 50 Jahre bislang nur vier Vorsitzende gehabt habe.



Aber wie in jedem Verein gibt es Höhen und Tiefen: So nahm in den siebziger Jahren das Interesse an den Wanderungen ab. Doch Heinz und Gerda Krausenberger brachten neuen Schwung in die Wandergruppe, und so steht in den nächsten Tagen die 400. Vereinswanderung im Programm.



Mit Leo Bauer wurde noch eine weitere Säule des Vereins namentlich benannt. Er hat sich vor allem um die Pflege, Erhaltung und Restaurierung alter Bildstöcke in und um Aschach verdient gemacht. Auch er wurde schon vor längerem zum Ehrenvorsitzenden ernannt.



Und noch einmal wurde im Vereinsrückblick die Familie Krausenberger erwähnt: Erst durch Gerda Krausenberger sei es möglich geworden, dass ein Festwagen und die darauf befindlichen "Kurgäste" so ausstaffiert wurden, dass sie auch beim großen Rakocy-Festumzug in Bad Kissingen teilnehmen konnten.



Nach dem Rückblick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte standen die Ehrungen an, die rund ein Drittel der über 150 Mitglieder betraf. Selbst der Schirmherr der Veranstaltung, Bad Bocklets Bürgermeister Andreas Sandwall wurde geehrt: Seit 40 Jahren ist er aktives Mitglied.



Ehrungen



25 Jahre Helga Meder und Gudrun Schmitt.



40 Jahre aktives Mitglied Andreas Sandwall.



50 Jahre Otto Albert, Roswitha Bauer, Rosemarie Bauer, Hilmar Bauer, Paula Gabel, Reinhold Gabel, Elisabeth Herold, Helene Knorz, Maria Laudensack, Wolfgang Mandery, Anneliese Markard, Josef Schmitt, Martha Schmitt, Dr. Herbert Schultheis, Renate Voll, Anton Wirsching, Gebhard Wirsching und Waltraud Wirsching.



Gründungsmitglieder Hannelore Albert, Reinhard Auge, Georg Bauer, Anni Bauer, Dieter Götz, Erich Götz, Klaus Günter, Gerhard Kirchner, Hildegard Kirchner, Günter Kirchner, Hermann Kirchner, Martha Kirchner, Kurt Kirchner, Christa Kirchner, Hildegard Lochner, Robert Markert, Monika Müller, Hermann Neugebauer, Manfred Rinker, Helmut Rink, Richard Schultheis, Brigitte Schwarz und Hermann Wirsching.