Musik und Tanz im "Land der Fiestas"

Traumhafte Strände, malerische Dörfer und leckeres Essen - das alles stellt man sich vor, wenn man an das nordamerikanische Land Mexiko denkt - oft stehen aber auch Kriminalität, Drogenhandel und Korruption im Blickpunkt der Berichterstattung. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen hatte Ana Maria Benevides Werner, die Vorsitzende des Integrationsbeirats, Barbara Selene Werner und Karina Lisette Fischer, zwei gebürtige Mexikanerinnen, eingeladen, ihr Heimatland im Hotel Wyndham Garden vorzustellen - dabei konnten die beiden manche Vorurteile ausräumen und die Besonderheiten ihres Landes erläutern.



"Ich bin stolz darauf, Mexikanerin zu sein", sagte Karina Lisette Fischer, die aus der mexikanischen Stadt Linares im Nordosten Mexikos stammt. Seit viereinhalb Monaten lebt sie mit ihrem deutschen Ehemann im thüringischen Streufdorf bei Hildburghausen. Sie wehrt sich dagegen, dass im Zusammenhang mit ihrem Heimatland stets die Kriminalität zur Sprache kommt: "Wir Mexikaner leben schließlich dort und fühlen uns trotzdem nicht ständig bedroht".



Diesen Stolz konnte man auch in den Ausführungen ihrer Freundin Barbara Selene Uribe Gallegos spüren, die seit fünf Jahren in Bad Kissingen wohnt und gemeinsam mit ihrem deutschen Ehemann in Bad Neustadt arbeitet. Barbara Selena Werner, wie sie jetzt heißt, stammt aus Monterrey im Nordosten Mexikos, wo die Neustädter Firma Preh einen Produktionsstandort hat.

"Mexiko hat viele Traditionen - es ist das Land der Fiestas", erklärte Karina Fischer -es gibt patriotische Feiertage, Folklorefeste, Kulturfestivals und religiöse Fiestas. Zu einer typischen "fiesta mexicana" gehören Musik, Tanz, mexikanische Spezialitäten und natürlich der bekannte Agaven-Brand Tequila. "Keine Gelegenheit wird ausgelassen, um in der Gesellschaft von Freunden und Familie eine heitere Fiesta zu feiern", sagte sie.



Zwei Wochen Osterfest

Fast zwei Wochen dauern die Osterfestlichkeiten in Mexico, im ganzen Land finden bunte Prozessionen statt, die den Leidensweg Christi darstellen. Die Weihnachtsfeierlichkeiten in Mexiko beginnen schon am 16. Dezember mit nächtlichen Posadas. Posadas gehen auf die Tradition der Herbergssuche zurück, die spanische Missionare mitbrachten - Kinder gehen, wie Maria und Joseph, auf Herbergssuche, laufen von Haus zu Haus und bitten um Einlass, sie singen und spielen dazu auf ihren selbst gebastelten Instrumenten. In Mexiko erhalten die Kinder, je nach Familienbrauch und Region, die Geschenke nicht an Weihnachten, sondern am Dreikönigstag.



Der" Rosca de Reyes" ist der traditionelle Kuchen aus Hefeteig, der mit kandierten Früchten verziert wird und in den eine kleine Jesusfigur eingebacken wird. Wer die Figur in seinem Kuchenstück findet, muss die anderen zu einem Essen einladen, wo es traditionell "Tamales", gefüllte Pflanzenblätter, zu essen gibt.



"In der Nacht vom ersten auf den zweiten November werden in ganz Mexiko die Toten geehrt", berichtete Karina Fischer - überall im Land begeben sich Familien auf die Friedhöfe, um ihre Toten zu Ehren. Dieses Totenfest wird überraschend fröhlich gefeiert, denn die Mexikaner lassen sich durch den Tod nicht einschüchtern.



Emotionales Volk

Mexikaner sind ein sehr emotionales Volk, erklärte sie. Musik sei allgegenwärtig, besonders die der traditionellen Mariachis, aber auch moderne Musik ist in ganz Mexiko beliebt. Essen und Trinken hätten hier einen hohen Stellenwert und machen einen großen Teil der mexikanischen Kultur und Lebensweise aus. Die Vielfalt der Gerichte sei unerschöpflich - Tortillas, Tacos, Chilaquiles, Tostadas oder Tamales kann man oft auch an Straßenständen kaufen, dazu trinken die Mexikaner gerne "cerveca", das einheimische Bier.



Traumhafte Strände von Acapulco bis Mazatlan säumen die Pazifikküste Die Riviera Maya ist eine beliebte Urlaubsregion an der Karibikküste im Südosten Mexikos. Cancún mit mehr als einer halben Million Einwohnern und Playa del Carmen mit mehr als 100 000 Einwohnern seien die wichtigsten Zentren der Region.



"Die 'Estados Unidos Mexikanos' sind eine Bundesrepublik in Nordamerika mit 31 Bundesstaaten und der Hauptstadt Mexiko-Stadt", erklärte Barbara Werner. Mexikos 120 Millionen Einwohner sind zu 83 Prozent römisch-katholisch und Mexiko ist sechsmal so groß wie Deutschland. Die Amtssprache ist spanisch, daneben gibt es mehr als 60 indigene Sprachen.



Barbara Werner erzählte, dass auch in Mexiko die Geburtenrate gesunken ist. Die mexikanischen Kinder besuchen staatliche, aber auch private Schulen und überall wird eine Schuluniform getragen.

"Mexikanische Familien halten zusammen", sagte sie, wenn die Eltern nur eine kleine Rente bekämen, kümmern sich die Kinder um sie. "Hier in Deutschland denken die Menschen immer, dass Mexikaner nicht sehr fleißig sind", das hört Barbara Werner immer wieder, "doch die Wochenarbeitszeit in Mexiko beträgt 48 Stunden und auch der Urlaubsanspruch ist für deutsche Verhältnisse unvorstellbar gering": Im ersten Jahr stehe den Arbeitnehmern kein einziger Urlaubstag zu, das steigere sich auf acht Tage im dritten Jahr, und wenn man 20 Jahre in der gleichen Firma arbeitet, könnten es bis zu 20 Tagen sein - allerdings komme es viel auf den jeweiligen Chef an. Mehr als 1900 deutsche Firmen haben Produktionsstätten in Mexiko.



Noch ein interessantes Detail wusste Barbara Werner zu berichten: Mehr als 900 000 amerikanische Staatsbürger leben in Mexiko - viele davon Rentner, die in dem schönen Nachbarland preiswert ihren Ruhestand genießen wollen. Hierher locken niedrige Lebenshaltungskosten, ein preiswertes Gesundheitssystem, warmes Klima, eine moderne Infrastruktur und eine der faszinierendsten Kulturen der Welt. Karin Reinshagen