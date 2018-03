Zwei Poppenläurer Vorsitzende sind noch im Dunkeln

Am vergangenen Freitag konnte die 1. Vorsitzende des FC Poppenlauer, Gabi Hochrein, die über 40 anwesenden Vereinsmitglieder sowie Ehrenmitglied Jürgen Hochrein im Sportheim des FC Poppenlauer begrüßen. Diese Mitglieder konnte sie nach der Versammlung auch wieder verabschieden, im Gegensatz zum Vorstand. Denn für zwei der drei Plätze des gleichberechtigten 3-er-Vorstandes konnten keine Kandidaten gefunden werden.



Vorgeschlagen wurden erneut Gabi Hochrein, Daniel Dietz und Manuel Düring. Nur Düring würde sich erneut zur Verfügung stellen, die beiden anderen kandidierten nicht mehr. Bei der Suche nach zwei weiteren Kandidaten scheiterten die Mitglieder. So wurde laut Satzung die Wahl abgebrochen und eine außerordentliche Generalversammlung mit Neuwahlen für Samstag, 21. April, terminiert. Bei dem Punkt erneute Einladung überlegten die Mitglieder, ob künftig ein digitales Anschreiben sinnvoll wäre - dies wird in der außerordentlichen Sitzung geklärt. Auch die zwei Abteilungsleiter 1./2. Mannschaft werden dann ein Thema sein, ebenso wie das Auslegen der Niederschrift der letzten Sitzung statt eines Wortvortrags.



308 Mitglieder

Der FC Poppenlauer hat 308 Mitglieder, berichtete die Vorsitzende. Die besonderen Ereignisse des vergangenen Jahres waren die Meisterschaften der U13-Fußballjunioren sowie der 1. Mannschaft, die sich Endes 2017 von ihrem Trainer Frank Bonfig einvernehmlich getrennt hatte. Seitdem hat Manuel Düring diese Funktion übernommen. Für die kommende Saison laufen schon Gespräche mit möglichen neuen Trainern. Hochrein blickte auch auf den Umbau des Sportheims ab November zurück. Das Schiedsrichterdefizit mit nur einem "Schiri" Oliver Nebes konnte durch Philipp Heinlein etwas verringert werden. Seit Mitte 2017 sorgt Petra Blumenröther als neue Reinigungskraft für Glanz im Sportheim.



Auch in nächster Zeit stehen wieder viele Veranstaltungen an: im April der Preisschafkopf, am 2. Juni die Mexican Dream Night, am 11./12. November die Kirchweih, am 8. Dezember die Weihnachtsfeier sowie am 16., 23. und 24. Februar 2019 drei Faschingsabende. Am Ende ihrer Ausführungen dankte Gabi Hochrein allen Helfern, Sponsoren, Spielern, dem Vorstand, den Mitgliedern und Gönnern recht herzlich für ihre Unterstützung. Besonders hob die Vorsitzende Hagen Barthelmes für seinen unermüdlichen Einsatz als Schüler- und Jugendleiter hervor. Sie hoffe auf mehr Einsatz der passiven Mitglieder und dankte für das in den Vorstand gesetzte Vertrauen. Danach verlas Lothar Düring das Protokoll der letzten Generalversammlung. Es folgte der Kassenbericht von Ralf Merz, der betonte, dass der FC steht finanziell gut da stehe.



Auf dem Programm standen auch die Berichte der Abteilungsleiter. Gabi Hochrein sprach über die seit 33 Jahre bestehende Freizeitgruppe mit 18 Frauen, die sich 2017 39 Mal zum Sport trafen, aber auch Wandern, Radeln, interne Weihnachts- und Faschingsfeier sowie Oster-Rommee stehen jedes Jahr auf dem Programm. 2018 soll auch wieder ein Ausflug stattfinden. Die "Mädels" sind für den Verein unendlich wichtig als treue Hilfe bei allen Veranstaltungen - oder beim Umbau als "Putzkolonne".



Ohne Druck auf plötzlich auf Meisterkurs

Über die 1. und 2. Fußballmannschaft berichtete Sven Gessner. Er gab einen Rückblick über die vergangene Saison, in die ohne große Erwartungen gestartet wurde. Und dann lag das Team unerwartet auf Meisterschaftskurs - in einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ebenhausen/Oerlenbach. Besonders erwähnenswert war im vorletzten Spiel der Freistoß in der Nachspielzeit, den Tormann Manuel Düring zum Erstaunen der Gegner sicher verwandelte. Danach machte die 1. Mannschaft am letzten Spieltag in Seubrigshausen alles klar, und der Aufstieg aus der A-Klasse Rhön 2 war sicher. Die aktuelle Saison jedoch läuft nicht so gut: 2 Siege, 4 Unentschieden und 13 Niederlagen (Platz 13/38:72-Tore). Der Trainerwechsel hat noch nicht viel mehr Siege gebracht, doch der Kampfgeist und die Einstellung der Mannschaft passen. Zwei weitere Spieler bringen seit Saisonstart zudem neuen "Wind" in die Mannschaft.



Die 2. Mannschaft steht mit einem zehnten Platz und 20:45-Toren ganz gut da. Hier helfen oft die "Alten Herren" aus. Bei der Dorfmeisterschaft Kegeln belegte die 1./2. Mannschaft den zweiten Platz, nicht absolut top, aber zum Glück vor den Alten Herren. Lorenz Seufert dankte allen Helfern, ob als Linienrichter, Trainer, Wäsche-Fee ....



Hagen Barthelmes Bericht über die Schülermannschaften folgte. Die U13 wurde im spannenden Finale mit einem Punkt Vorsprung Meister in der Gruppe 3 Rhön. Von 16 Spielen wurden 13 gewonnen und drei verloren (39 Punkte/47:11-Tore). Die U19 belegte in der Bezirksoberliga den vierten Platz und schaffte erneut den Klassenerhalt.



Sieben Jugendliche mehr als letzte Runde

50 Kinder und Jugendliche (sieben mehr als letzte Runde) spielen zurzeit in Spielgemeinschaften in der U7 bis U19. U7 (14 Spieler, 7 aus Poppenlauer, Trainer Norbert Düring, Achim Pfennig und Michael Martens), U9 (14 Spieler, 9 aus Poppenlauer, Trainer Jürgen Kleinhenz und Sven Ehemann), U11 (25 Spieler, 10 aus Poppenlauer, 2 Mannschaften, Trainer Martin Baumgart, Christian Steppert, Jens Renninger, Alexander Kirchner und Lukas Göbel), U13 (21 Spieler, 8 aus Poppenlauer, 2 Mannschaften, Trainer Tino Wenzel, Alfred Radina, Lorenz Keller, Alexander Heck, und Michael Denner) - diese spielen in Spielgemeinschaften mit Weichtungen, Rothhausen/Thundorf und Maßbach, U15 (18 Spieler, 8 aus Poppenlauer, Trainer Björn Kamenik, Thorsten Kuhn, Florian Kleinhenz und Simon Meister), U17 (17 Spieler, 2 aus Poppenlauer, Trainer Stefan Schusser und Rene Schäd) und U19 (17 Spieler, 2 aus Poppenlauer, Trainer Rainer Katzenberger und Erich Heid) in Spielgemeinschaften mit Weichtungen, Rothhausen/Thundorf, Maßbach und Ballingshausen.



Auch hier wurden verschiedene Veranstaltungen absolviert: das Jugendturnier in Maßbach, die dreitägige Fußballschule (auch 2018 wieder geplant), Weihnachtsfeiern und das Hallenturnier. Barthelmes dankte allen Helfern und dem "Glückspfennig" für seine Spende. Udo Gensler als Abteilungsleiter "Alte Herren" berichtete aus der Kreisliga Nord SW mit acht Mannschaften, dort belegt der FC den dritten Platz. Auch dieses Jahr ist Michael Thoma wieder bester Torschütze. Die Alten Herren haben 30 Spieler, die 33 Trainingseinheiten mit durchschnittlich zwölf Mann absolviert haben. Er dankte allen für ihr Engagement und allen Helfern wie zum Beispiel bei der Trikotwäsche.



Spieleabend angeregt

Beim letzten Punkt Wünsche, Anträge und Verschiedenes regte Gerhard Gartenschläger einen Spieleabend (zum Beispiel Bingo) statt des ausgefallenen Kirchweihtanzes an. Der Vorstand will das als mögliche zusätzliche Veranstaltung demnächst diskutieren.