Zwei neue Fachpflegekräfte für Münnerstadts Thoraxzentrum

Das Thoraxzentrum in Münnerstadt beglückwünscht die Absolventen Katja Then und David Mölter, die die Fachweiterbildung zur Anästhesie- und Intensivpflegefachkraft mit der Bestnote 1,0 erfolgreich abgeschlossen haben, dies teilt das Institut mit.



In 720 theoretischen und 2100 praktischen Stunden wurde spezielles medizinisches und pflegerisches Fachwissen in einem Zeitraum von zwei Jahren vermittelt. Der Kurs fand in Kooperation mit dem Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt statt. Die Teilnehmer absolvierten folgende praktische Einsätze: internistische und chirurgische Neurologie, Visceralchirurgie und die operative Intensivpflege.



Große Hürde hohe Stundenanzahl

Die Kooperation mit Schweinfurt habe sehr gut funktioniert, eine große Hürde sei jedoch die hohe Stundenanzahl der berufsbegleitenden Weiterbildung gewesen, resümiert Pflegekoordinatorin Tanja Barthelmes. Das Aufgabenfeld der neuen Fachpflegekräfte ist sehr vielfältig. Sie betreuen schwerstkranke, multimorbide Patienten, planen und evaluieren die Pflege und leiten neue Kollegen an. Außerdem bedienen und überwachen sie medizinisch-technische Interfaces, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte, Spritzenpumpen, Infusomaten und Dialysegeräte.



Betriebsleiter Jürgen Oswald zeigte sich sehr erfreut über den ausgezeichneten Abschluss: "Das Thoraxzentrum Münnerstadt wird diese Weiterbildung auch in Zukunft anbieten, denn als Fachklinik legen wir großen Wert darauf, hochqualifizierte Mitarbeiter zu beschäftigen."



Außerdem bildet das Krankenhaus seit vergangenem Jahr wieder Gesundheits- und Krankenpfleger aus, die nach bestandenem Staatsexamen und zwei Jahren Berufserfahrung ebenfalls die Möglichkeit haben, die Fachweiterbildung zur Anästhesie- und Intensivpflegefachkraft anzutreten.