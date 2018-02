Zwei leuchtende Sterne

Vom Glück und Leid der Liebe, von Klageliedern und Freudentänzen handelt das Programm des Duos Susanne Ansorg ( Fidel, Rebec, Citole) und Nora Thiele (Perkussion, Glockenspiel, Portativ).

Geschichten von edlen Damen und falschen Priestern erzählt die virtuose Instrumentalmusik des Trecento, das sich vom Ende des Mittelalters bis zum beginnenden 15. Jahrhundert erstreckt. Höfische Musik, wie sie sich nur der Adel und Klerus leisten konnte.Zu hören ist das am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr im Kloster Wechterswinkel.

Susanne Ansorg studierte Germanistik, Musikwissenschaft und Musikpädagogik an der Universität Leipzig sowie mittelalterliche Streichinstrumente und Musiktheorie des Mittelalters an der Schola

Cantorum Basiliensis.

Sie leitet diverse Mittelalterprojekte , unter anderem das Internationale Festival für mittelalterliche Musik »montalbâne«, und hat Lehraufträge in Berlin, Salzburg und Essen.

Nora Thiele hat sich auf orientalische und historische Perkussion spezialisiert. In Projekten mit Alter Musik, außereuropäischer Musik, Jazz, Improvisation und zeitgenössischer Musik spielt sie einzigartig und virtuos die Rahmentrommeln und schlägt Brücken zwischen Kulturen, Genres und Epochen. Gastspiele führten sie durch Europa, den Nahen Osten und China.

Sie ist künstlerische Leiterin des "Playgroundfestival Weimar" und Komponistin für Kammermusik.