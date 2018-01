Zurück zu den Wurzeln

Der evangelisch-lutherische Pfarrer Martin Hild wird ab Oktober 2018 den Dienst auf der Pfarrstelle Auferstehungskirche Münnerstadt antreten. Damit wechselt er von der Lauerquelle in Oberlauringen zur Nähe ihrer Mündung in die Fränkische Saale. Er kehrt zu seinen Ursprüngen zurück und möchte seiner alten Heimat etwas von dem zurückgeben, was sie ihm Gutes bereitet hat.

Martin Hild, in Bad Nauheim als Kind römisch-katholischer Eltern geboren, wuchs in Burglauer auf und ging dann auf das Johann-Philipp von Schönborn-Gymnasium in Münnerstadt. Angezogen von der engagierten evangelischen Jugend in Münnerstadt, fand er immer mehr in die lebendige evangelische Gemeinde dort hinein. Er wurde, von Pfarrer Eckart Reichelt begleitet, schließlich in die evangelische Kirche aufgenommen. Hier versah er auch den ehrenamtlichen Lektorendienst. Nach einer Ausbildung in Bad Kissingen als Steuerfachangestellter im Steuerbüro Müller begann er Theologie zu studieren (in Oberursel und Erlangen).

In der Klosterkirche in Münnerstadt wurde er von Pfarrerin Waltraud Lindner-Breyer in einer evangelischen Trauung seiner Karin, geborene Pechmann, getraut. Das Paar hat vier Kinder: Virginia und Andrea sind schon im Studium. Carina freut sich auf das Gymnasium in Münnerstadt und Samuel auf die Einschulung.

Martin Hilds Vikariat war in St. Markus in Erlangen bei dem erfahrenen Pfarrer Dietrich Leipolz. Für die Zeit als Pfarrer zur Anstellung wurde er auf das Pfarrvikariat in Naila entsandt. Selbstständigen Pfarrdienst leistete er danach vier Jahre in Willmars im Dekanat Bad Neustadt/Saale und ist nun im siebten Jahr in Oberlauringen im Dekanat Rügheim tätig. Die Pfarrfamilie Martin und Karin Hild gehören zur PGB (Pfarrerinnen- und Pfarrer- Gebets- Bund). In dieser Gemeinschaft von Pfarrerinnen und Pfarrern mit ihren Familien leistet sie sich gegenseitig in Hauskreisen Seelsorge, betet für Pfarrfamilien und ihre Gemeinden und bildet sich auf jährlichen Tagungen in Bad Alexandersbad oder Bischofsheim fort, angesichts der Herausforderungen des Pfarrberufs.

Pfarrer Martin Hild freut sich auf die Tätigkeit in einer offenen, lebendigen Kleinstadtgemeinde. In der Situation der Diaspora sieht er vielfältige Chancen ökumenischer Zusammenarbeit. Die Nöte dieser Welt möchte er aus der Perspektive des Evangeliums in vertrauensvoller Gemeinschaft von Kirchenvorstand und Gemeinde im Blick haben. Er ist dankbar für die Arbeit seiner Vorgänger in Münnerstadt, zuletzt Pfarrer Joachim Pennig und Pfarrerin Sigrid Ullmann. Auch das starke Engagement von Ehrenamtlichen in Münnerstadt, etwa im Lektoren- und Prädikantendienst, sieht er als großen Segen Gottes an.