Zurück in die 70er

Maßbach. Aus den Lautsprechern der Lauertalhalle tönte Scott McKenzies Hippie-Hymne "When we are going to San Francisco", vorn in der Bütt standen Diethard Dittmar und Linda

Halbig als aus den 70er Jahren übrig gebliebene Alt-Hippies. Sie führten

durch das bunte und abwechslungsreiche Karnevals-Programm unter dem Motto

"Maßbach treibt's bunt".



Auffallend war auch dieses Jahr die besonders hohe Zahl der Garden mit zum

Teil sehr jungen Mitwirkenden. Das begann schon mit den Bambinis, die als

Nachwuchs-Kaminfeger und Glücksbringer über die Bühne wirbelten und für die

Zuschauer wirklich eine Augenweide waren. In dieser Gruppe waren auch viele

Buben vertreten. Beifall und Orden gab es als Belohnung

für alle. Nachwuchstalent Lina Schusser, die noch einen Hocker brauchte, um

überhaupt über den Rand der Bütt hinaus zu blicken, machte mit ihren Eltern

und dem kleinen Bruder Campingurlaub in Italien. Doch sie wäre viel lieber

in Maßbach geblieben und mit ihren Freunden ins Schwimmbad gegangen - "aber

nein, es muss ja Italien sein." Kurze Zeit nach der Abfahrt der erste

Schreck: ist die Kaffeemaschine noch an? Also zurück und nachschauen. Die

war natürlich abgeschaltet - "jetzt alle nochmal aufs Klo und wir fahren

davon." Bei Innsbruck stundenlange Staus, deshalb kommen sie zu spät zum

Campingplatz, der schon geschlossen hat. Der Urlaub fängt also mit einer

unbequemen Übernachtung im Campingbus an. Und dann? Feldbetten, eine

leibhaftige Maus, Motten im Kühlschrank, Eintopf-Essen, lärmende Grillen ...

Doch jeder Urlaub geht zum Glück zu Ende... Lina Schusser begeisterte wie

schon letztes Jahr alle Gäste im Saal.



Skifahren hat seine Tücken. Davon berichtete Kurt Heim. Schon am ersten

Abend sehnte er sich nach Zuhause und kam zur tiefgründigen Erkenntnis "wie

schön wär's auf mei'm Kanapee", als im Nachbarzimmer doch die ganze Nacht

über ziemlich störend zuging. Auf der Piste nur Gedränge und Diesel-Gestank

von den Pistenraupen. Mal schläft er in der Sonne ein, holt sich einen

Mords-Sonnenbrand. Dann läuft die Gondel nicht mehr, mit großer Mühe kommt

er nach unten und verstaucht sich bei Stürzen Genick und Knie - "Im Winter,

des dürft ihr euch merk', bringt mich kei Sau mehr auf die Berg."



"Reden ohne Inhalt können viele" - Susanne Störcher fallen da als erstes

die Präsidenten von Nordkorea, der Türkei und der USA ein. Dafür, dass ihr

angeblich für ihre Büttenrede auch nichts eingefallen war, hatte sie aber

ganz schön viel zu sagen. Das Thema Glyphosat sparte sie aber lieber aus,

"denn mir sind viele Landwirte im Saal, habe ich das Zeug im Garten."

Susanne Störcher stand zum dritten Mal in der Bütt. Hoffen wir auf mehr.



Beim Sketch der Goldengirls übers Duschen wurden

die Unterschiede deutlich: die Frauen nehmen je einen Waschlappen fürs

Gesicht, die Arme, die Füße, einen Naturschwamm, Bimsstein, verwenden ein

Shampoo mit 43 Vitaminen, rasieren Achseln und Beine und ganz am Schluss

entfernen sie auch die Wasserflecken und versprühen einen Duft für gute

Luft. Das dauert natürlich. Bei den Herren geht das alles rasend viel

schneller und sehr schlampig...



Letztes Jahr hatten sich Sonja Heck und Holger Ulrich im Kurort Bad Maßbach

(damaliges Motto "wo die Reichen und Schönen kuren") kennengelernt. Dieses

Jahr trafen sich beide wieder zum Urlaub und zur Kur. Sie erzählten sich,

was sie so beobachtet hatten. Was haben der Dorfplatz in Poppenlauer und die

Elb-Philharmonie in Hamburg gemeinsam? Dass der Preis sich verdoppelt hat,

stimmt zum Glück nicht. Aber für die Bauzeit gilt das.



Jakob Neunhoefer bildete zusammen mit Jonathan Schneider wie seit Jahren

den Schlusspunkt. Er fand kein Zimmer in Maßbach, sogar sein Kinderzimmer

ist belegt... Der Auftritt dieser beiden Barden endete mit dem Maßbacher

Lied und damit war ein gelungener Karnevalsabend nach vier Stunden zu Ende.



Mitwirkende



Bambinis (Tanz Kaminfeger): Benno Frank, Finn Warmuth, Ibrahim Ayoub, Jan

Knieß, Jamie Börner, Michael Schulz, Ayla See, Alessandra Erler, Isabella

Kienzle, Lina Pfeifroth. Trainer Renate Koch und Ute Ayoub.



Kleine Showtanzgruppe Maßbach (Michael Jackson Madley): Amelie Seit, Janina

Seit, Angelina Seufert, Ilayda Gül, Amelie Schad, Leni Büttner, Lara

Baumgard, Maxima Klement, Cassandra Fischer, Laura Stüber, Lina Schusser,

Luna Pasler, Regina Fuhs, Kiara Schad, Aurelia Keller, Lea Schiefer, Chiara

Seufert. Trainer Julia und Kirsten Bockisch.



Girlskracher (Tanz Obst und Gemüse): Lea Schiefer, Aurelia Keller, Kiara

Schad, Corinna Hassler, Sarah Müller, Leni Büttner, Helena Radke, Regina

Fuchs, Sahra Volz, Amelie Seit, Maxima Klement, Amelie Schad, Angelina

Seufert, Laura Stüber, Janina Seit, Janina Frank, Linda Linke, Lina

Schuster. Trainer Katharina und Sabina Schneider.



Goldengirls (Sketch Duschen): Renate Koch, Anna-Lena Koch, Sabrina

Schneider, Jutta Kilian, Tanja Frank, Sabine Schneider.



1. Garde des TSV Maßbach (Tanz Standardgarde): Amelie Seit, Ifigenia

Spielmann, Jessica Braun, Maxima Klement, Nina Schwarz, Lina Schusser,

Linda Linke, Laura Stüber. Trainer Julia und Kirsten Bockisch.



Showgarde des TSV Maßbach (Tanz Bauarbeiter): Anna-Lena Braun, Claudia

Trost, Konstantin Koch, Felizia Thain, Josi Heidler Leonie Koch, Maren

Koch, Leonie Sängerlaub, Maximilian Thain, Sarah Rößler, Selina Schneider,

Anna Bergaue. Trainer Rudi Dünisch.



Musik: Sonntag Peter Roth (Bad Bocklet), Montag Thomas Reder (Schweinfurt)



Organisation: Linda Halbig, Lea Schüller, Mirjam Köhler