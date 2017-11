Zum Abschied die Ehrenmitgliedschaft

Im Beisein des DRK-Präsidenten, Dr. Rudolf Seiters, überreichte BRK-Präsident Theo Zellner die Urkunde. In seiner Laudatio hob er die vielen Verdienste hervor, die sich Eduard Lintner in der 20-jährigen ehrenamtlichen Vorstandsarbeit erworben hat.



So leitete Lintner nahezu 80 Vorstandssitzungen des BV Unterfranken. Weitere Sitzungen der Ausschüsse kamen in dieser langen Zeit hinzu. Die Wertschätzung gegenüber ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern gegenüber brachte er immer wieder zum Ausdruck, indem er die operativen Einrichtungen als Sitzungsorte ausgewählt und bei Übungen oder Jubiläen die Rotkreuzgemeinschaften besuchte, so Seiters.



In Lintners Amtszeit wurde die Berufsfachschule für Altenpflege in die Verantwortung des BRK Bezirksverbandes übergeben. Bereits nach wenigen Jahren kam die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe hinzu. Schon damals ein Blick in die richtige Richtung, so Zellner. Die Entwicklung des bezirksverbandseigenen Alten- und Pflegeheimes in Bad Neustadt/Saale wurde von ihm unterstützt und vorangetrieben.



Zahlreiche Gesetzesänderungen forderten Vorstand, Geschäfts- und Einrichtungsleitung. Nach intensiver Biographie Arbeit können Bewohner mit ihren Angehörigen oder mit fortgebildetem Pflegepersonal den Snozelen-Raum benutzen. Ein Sinnesgarten ergänzt die ganzheitliche Altenpflege.



Die Gesetzesänderung für die Ausbildung von Notfallsanitätern stellt auch den BV Unterfranken vor neue Herausforderungen, sagte Seiters. Im Oktober 2015 begannen 30 Schülerinnen und Schüler in der Berufsfachschule für Notfallsanitäter die dreijährige Ausbildung. Die Unklarheiten zur Finanzierung des neuen Ausbildungsberufes stellten auch den Bezirksvorstand vor weitreichende Entscheidungen. Lintner sah aber mehr Chancen als Risiken. Weitere Herausforderungen stellten der Katastrophenschutz in Bayern mit der Aufstellung der Hilfeleistungskontingente an den Vorsitzenden.



Zellner dankte auch für die Beiträge, die Unterfranken für die Verbandsfinanzierung leisten musste. In seiner launigen Rede erinnerte er an die gemeinsame Schulzeit in der Oberpfalz, als Lintner sein Schulsprecher war.



Weitere Vorstandsmitglieder wurden nach Ende der Wahlperiode verabschiedet. Dr. Seiters seinerseits begann seine Festrede mit einigen Anekdoten aus der gemeinsamen Zeit im Deutschen Bundestag. Dann berichtete er über das DRK im Internationen Einsatz. Die vielfältigen Hilfen würden in enger Abstimmung mit dem IKRK geleistet. Es würden auch keine Geldspenden an politische Regime übergeben, sondern die benötigten Hilfsgüter im betroffenen Land gekauft und durch die Schwestergesellschaften wie z.B. dem Roten Halbmond an die Betroffenen verteilt. Neben der Soforthilfe lege das DRK auch Wert auf Hilfe zur Selbsthilfe. In vielen Ländern unterstützten Delegierte des DRK beim Wiederaufbau von Infrastruktur und Krankhäusern.



Der Vorsitzende des BRK BV Unterfranken, Dr. Bernd Weiß, und der Bezirksgeschäftsführer Reinhold Dietsch dankten in einem Zwiegespräch dem scheidenden Präsidenten. Dietsch erinnert an das erste Zusammentreffen mit dem Präsidenten in Frankfurt bei der Rückkehr der Rettungshundestaffel nach einem Iran-Einsatz im Dezember 2003. Mit dem Großen Zapfenstreich, den das Rotkreuzorchester Bad Kissingen unter der Leitung von Alexander Wachsmann auf dem Vorplatz des Kulturspeichers präsentierte, wurden Lintner und Dr. Seiters musikalisch verabschiedet.