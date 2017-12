Zahlreiche Ehrungen bei den Lehrern

Vorsitzender Rektor Wolfgang Wittmann (Maßbach) konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen, die im Café Tilman im Kreise ihrer Kollegen geselliges Beisammensein genossen.



Rudolf Konietschke und Gabriele Klicha am längsten dabei

Die hochkarätigste Ehrung erhielt für 50-jährige Mitgliedschaft Gabriele Klicha, die ab 1969 an der Teilhauptschule Maßbach und ab 1984 an der Grundschule Poppenlauer unterrichtete. Bei Schülern und Eltern genoss sie wegen ihrer ruhigen und umsichtigen Lehrerpersönlichkeit großes Ansehen. Sie befindet sich jetzt schon über zehn Jahre im Ruhestand. Rudolf Konietschke, der viele Jahre an der Mittelschule Münnerstadt lehrte, konnte nicht anwesend sein. Er gehört dem BLLV 55 Jahre an. Seine Ehrung wird persönlich nachgeholt.



Seit 1977 - 40 Jahre - im BLLV sind: Klaus Hart (langjähriger Lehrer an der Volksschule Thundorf, heute pensioniert; nicht anwesend), Rektorin Grete Heilinger (zuletzt Schulleiterin an der Grundschule Thundorf/ Rothhausen; im Kreisverband Schriftführerin), FOL Annemarie Lerchl-Friedrich (ab 1977 an Grund- und Haupt- beziehungsweise Mittelschule Münnerstadt eingesetzt, heute pensioniert; im ULLV engagiert als Sozialreferentin), Dagmar Mayer-Balling (seit 1986 an der Hauptschule beziehungsweise Mittelschule Münnerstadt als Klassenlehrerin tätig; Schulvertrauenskollegin des KV Münnerstadt) und StR Rudolf Ritz (seit 1980 an der Grund- und Teilhauptschule, späteren Mittelschule Maßbach eingesetzt, jetzt im Ruhestand).



Im Jahr 1992 traten dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Annabell Fleischmann aus Münnerstadt, die an der Mittelschule Maßbach unterrichtet, Ursula Kehl (nicht anwesend) und Rektorin Ulrike Freifrau von und zu der Tann, die seit 2013 Schulleiterin an der Mittelschule Münnerstadt ist, bei. Rektor Wittmann bedankte sich bei den Jubilaren für 25-jährige Verbandstreue mit Urkunde und Präsent.



Ereignisse aus 1992, 1977 und 1967

Die Ehrungen garnierte Rektor Wolfgang Wittmann unterhaltsam mit Ereignissen der Zeitgeschichte aus den Eintrittsjahren 1992, 1977 und 1967. Dabei ließ er die Kollegen auch immer wieder raten, beispielsweise: Wer war Fußballmeister? Wer war Bundeskanzler? Was waren die beliebtesten Mädchen und Knabenvornamen?



Nach dem Ehrungsmarathon gab Vorsitzender Wittmann eine Vorausschau auf die geplanten Veranstaltungen im Jahre 2018. Die erste ist das beliebte Kesselfleischessen am Montag, 29. Januar. Dann erhalten alle Mitglieder auch ein gedrucktes Programmheft.