Zahl der Kindergartenkinder steigt weiter an

Marc Döhler wurde in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, ihm stehen als 2. Vorsitzende Michelle Bieber und Jan Schötz zur Seite. Kassiererin ist in bewährter Weise Caroline Büscher, das Amt der Schriftführerin versieht weiterhin Verena Katzenberger. Groß war das Lob darüber, was die Vorstandschaft in den vergangenen Jahren alles auf die Beine gestellt hat. "Man darf nicht vergessen: die ganze Arbeit wird ehrenamtlich erledigt, was hier geleistet wurde, ist wirklich phänomenal" lobte Kassenprüfer Stefan Raab das Engagement, mit der die Vorstandschaft zu Werke ging. Er zollte ihr großer Respekt und der Applaus aus der Zuhörerschaft zeigte, dass sie dies genauso sieht.

Vorsitzender Marc Döhler dankte den "guten Geistern" im Kindergarten für deren Wirken. Er sprach Elfriede Wiener seinen Glückwunsch zum 30-jährigen Dienstjubiläum aus und bedankte sich sowohl beim Personal, den Helfern als auch beim Busfahrer. Sein Dank galt auch seinen Vorstandskollegen, die ihn bei seiner Arbeit immer wieder mit neuen Ideen aber auch viel Einsatz unterstützt haben. Vieles sei in der Vergangenheit geleistet worden, alle hätten sich für die gute Sache engagiert. Das habe sich auch gelohnt. "Denn letztlich haben wir ja alle einen Grund, warum wir das alles machen, und das sind: unsere Kinder!", führte Döhler aus. Er lobte besonders den Einsatz des pädagogischen Personals, die auch in turbulenten Zeiten eine gute Betreuung der Kinder jederzeit gewährleistet habe. "Nur durch Einsatz, der über das normale Maß des Engagements zur Arbeitsstelle hinausgeht, durch die Bereitschaft, Überstunden zu leisten, den eigenen Alltag umzustrukturieren, konnte der normale Betrieb am Laufen gehalten werden. Vielen Dank", zeigte sich der Vorsitzende begeistert. In freute ebenso, dass der Verein durch zahlreiche Geld- und Sachspenden von Firmen und Initiativen Unterstützung erhalten habe. Sein Dank galt außerdem Pater Markus für dessen konstruktives Mitarbeiten und sein Engagement, dem Kindergartenteam, dem Elternbeirat sowie den Eltern und Großeltern der Kindergartenkinder, die bei vielen verschiedenen Aktion eingebracht haben.

Aktuell besteht der Sankt-Josef-Verein aus 99 Mitgliedern. "Unser Zweck ist es, den Kindergarten Reichenbach zu unterstützen und am Leben zu erhalten", teilte Döhler der Versammlung mit. 2. Vorsitzende Michelle Bieber berichtete von zahlreichen Aktivitäten. So hatten unter anderem Teamfortbildungen stattgefunden, der neue Elternbeirat wurde gewählt, Projekttage fanden stand, man nahm verschiedene Kooperationen mit Grundschulen auf, Projekte wurden durchgeführt und Feste organisiert.

Kindergartenleiterin Gabriele Geßner sagte, dass vom Januar bis Dezember 2017 in den verschiedenen Gruppen zwischen 36 und 41 Kinder betreut wurden. Voraussichtlich wird sich diese Zahl von Frühjahr bis Sommer 2018 auf 49 Kinder steigern. "Betreut wurden Kinder im Alter von 0,7 bis 6,11 Jahre, die aus Reichenbach, Münnerstadt, Burghausen, Windheim und Roth kamen", so Geßner. Zum pädagogischen Team gehören fünf Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen, das hauswirtschaftlich-technische Personal setzt sich aus einer Reinigungsmitarbeiterin, einer Küchenkraft sowie dem Busfahrer zusammen. Außerdem betreuten die Mitarbeiter Praktikanten aus dem Gymnasium, der Berufsfachschule für Kinderpflege sowie der Fachakademie für Sozialpädagogik. Die Kindergartenleiterin berichtete von zahlreichen Aktivitäten. So wurde unter anderem ein Erlebnistag mit dem "Haus der Langen Rhön" gestaltet, bei dem die Kleinen auf Spurensuche im Schnee gingen. Besucht wurde auch "Schmitts Obstgarten" in Reichenbach, in der Faschingszeit waren die Kindergartenkinder als Reporter unterwegs und durften sogar in der Saale-Zeitung einen eigenen Bericht verfassen, worauf sie ganz besonders stolz waren. Ein Kinderschminken durch den Elternbeirat hatte es ebenso gegeben. Natürlich wurden auch die verschiedenen christlichen Feste gefeiert, hierzu besuchte Pater Markus die einzelnen Gruppen und den Kindern wurde vermittelt, was an den jeweiligen Tagen gefeiert wird. Auf große Nachfrage sei der Familientag im Kindergarten gestoßen, die Hausmesse der Firma Wolf in Burghausen wurde ebenso besucht. Zudem wurden Geschichten von Jesus erarbeitet sowie die Kar- und Ostertage in den Fokus genommen. Die Vorschulkinder hatten die Schüler des BBZ in Münnerstadt besucht, wo ein gemeinsames Essen zubereitet worden war. Sehr gut kam das "Raupenprojekt" an: hier beobachtete man die Metamorphose zum Schmetterling, den Kindern oblag es, die Raupen zu hegen und zu pflegen. Hierzu wurde zudem mit dem "Haus der Langen Rhön" ein Projekttag abgehalten, der sich der Thematik "Vom Ei zum Schmetterling" widmete. Mitglieder des Elternbeirats hatten für die Kleinen ein Kasperltheater vorbereitet, im Rahmen der Projektarbeit wurde auch die Musikschule in Münnerstadt besucht. Zahlreiche weitere Aktionen fanden statt, so beispielsweise im Oktober ein Apfelprojekt. Der Bericht Geßners zeugte davon, dass im Kindergarten in Reichenbach mit den Kindern sehr viel gemacht wird.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung stellte Katharina Kerr vom Caritasverband der Diözese Würzburg die Aufgaben vor, die die Vorstandschaft übernimmt und ging auch auf die Unterstützungsleistungen ein, die von Seiten der Caritas hier angeboten werden. Dabei sei es wichtig, dass ein Verein Träger des Kindergartens ist. "Die Selbstorganisation bleibt vor Ort, so dass hier ein sozialer Bezug sowie eine hohe Identifikation mit "unserem" Kindergarten gegeben ist", so Derr. Emotionale Verbundenheit und ein gemeinsames Verantwortungsgefühl seien die positiven Auswirkungen, wenn ein Verein Träger des Kindergartens ist. Und das dies in Reichenbach gelebt wird, davon zeugten die zahlreichen Aktionen sowie das Engagement, das hier an den Tag gelegt wird.