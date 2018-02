Wildwest-Stimmung im Saloon des FC Poppenlauer

Drei restlos ausverkaufte Faschingssitzungen des FC Poppenlauer fanden im Sportheim statt. Wie immer lockte das bunte, kurzweilige und abwechslungsreiche Programm viele Zuschauer hoch auf den "Berg" - dieses Jahr in den FCP-Wildwest-Saloon. Um Punkt 19 Uhr begrüßte Vorsitzende Gabi Hochrein die Gäste aus Nah und Fern. Dann übernahmen "Squaw" Ida Potschka und "Cowgirl" Alexa Bartenstein und kündigten den ersten Programmpunkt "Teenies - Feuerwehr in Dosen" an (Lisa Bartenstein und Ramona Kleinhenz). Die Nachwuchs-Feuerwehrler hatten schon viel Wissen rund um die Themen "Löschen" und Poppenlauer angehäuft.



Einbrecher überfallen Sportheim



Danach "überfielen" Einbrecher das Sportheim - tänzerisch vorgetragen mit "gruseligen" Lichteffekten und einem Beutel voller Dollars als Beute (Vanessa Hespelein, Hannah Schleyer, Lea Summa, Clara Sedgwick und Sarah Volz). Eine rüstige im Leben stehende Oma hielt dann einen redegewandten Schlagabtausch mit ihrer Enkelin (Jaqueline und Patricia Lauerbach). Im folgenden Promispiel wurde Bürgermeister Matthias Klement zusammen mit seinem Bruder Christoph von den Wildwestlern verhaftet, und beide konnten sich nur durch einen Brüder-Wett-Tanz zusammen mit Alexa und Ida zum bekannten Hit "Komm hol das Lasso raus..." befreien - Kriegsbemalung inbegriffen. Danach servierten zwei flotte italienische Bedienungen den FC-Gästen die News aus Poppenlauer: "Poppenlauer haben jetzt neues Plazza 'Campus de Poppelo' mit Brunnen, Bäume - italienisch Flair ... Gibt viel mehr als chinesisches Platz in Hauptstadt Maßbach her!" Über den ständigen Wirtshauswechsel wussten die beiden (Brigitte Bieber und Gudrun Potschka) ebenso zu berichten, wie viele lustige Anekdoten aus dem Leben Poppeläurer Mitbürger(innen) in Reimform und musikalisch wiederzugeben. In der folgenden Pause konnten sich die Lachmuskeln und Hände (vom Klatschen) etwas erholen, bevor es weiter zu der "traurigen" Geschichte vom Ende des Duos Siegfried und Boy ging.



Zauberer und Indianer



In seiner "Einmannshow" gab Zauberer Boy aber auch Kritisches zum Besten: "Ja liebe Leut', das ist das Doofe, es gibt so manche Katastrophe, und manche sind so ätzend schlimm, ob Erdogan, ob Trump, ob Kim... In dieser Welt nicht nur die drei, da gibt's so manche Schweinerei - von Poppenlauer noch getoppt! Die ganze Welt ist nur bekloppt!" (Udo Hochrein). Nachdem Alexa und Ida Potschka sich einen Cowboy und einen Indianer angelacht hatten und erstmal "beschäftigt" waren, entführte das Männerballett das Publikum diesmal als Pinguin, Eisbär und Eskimos in den kalten Norden, dort wo sogar Eisberge auf der Bühne stehen... Gefährlich - da dieser Tanz jedes Eis zum Schmelzen brachte (Marcel Bronnsack, Steffen Heuchler, Rene Jakubowski, Björn Kamenik und Sebastian Merz).



Die FC-Sänger betraten als ältere Damen die Bühne und hatten - wie jedes Jahr - Augen und Ohren offen gehalten, um die Zuschauer mit Anekdoten in Gesangsform köstlich zu unterhalten (Brigitte Bieber, Sandra Frank, Roland Seufert, Ralf Merz und Andre Skuppin). Wie immer tobte der Saal zum Abschlusslied der Truppe "Die Vögelein vom Titicacasee". Die zweite Pause tat dem schmerzenden Bauch wirklich gut, und das hatte dieser beim folgenden Programm auch dringend nötig.



Baustelle Poppenlauer - aufgedeckt



Anschließend hieß es: Baustelle Poppenlauer - Fabian Bauer deckt auf. Warum dauert der Dorfplatzbau solange? Liegt es an der falschen Biersorte? Es wurden viele Zuständige wie zum Beispiel Bauleiterin Gabi Meder und der Bernhard von der BG befragt (Hagen Barthelmes, Stefan Gensler, Max Heuchler, Jonas Hofmann, Marcel Kälber, Simon Knobling, Christian Martens, Florian May, Tim Potschka, Philipp Schleyer, Julian Schmitt, Lorenz Seufert und Simon Suhl).



Zwei Wanderzirkuskünstler aus Moskau (Felix Dietz und Florian Kleinhenz) hatten fürs Publikum ihre Marionetten mitgebracht, die sie auf der Bühne tanzen ließen (Mara und Tina Hochrein, Laura Jacques und Tatjana Ziegler) und zeigten zum Abschluss noch ihre "hart antrainierten Waschbrettbäuche". Der vorgeführte Tanz brillierte auch hier mit Können und tollen Kostümen sowie maskenbildnerischer Top-Leistung. Den letzten Showakt des Abends bestritten die neuen Erstklässler und deren Lehrercrew auf der zum Klassenzimmer umgebauten FC-Bühne. Nach den "Sommerferien" beklagte der Hausmeister (Jürgen Kleinhenz) die katastrophalen Erstklässler der vergangenen Jahre - wie die lautstarken Kameniks zum Beispiel - und tat seinem Graus vor den diesjährigen Neulingen kund. Begrüßt wurden die eingeschulten Zwerge: Klein Jürgen Wehrlein (Alexander Heuchler), Klein Jogi Löw (Maximilian Bartenstein), Klein Donald Trump (Andre Kirchner) Klein Angela Merkel (Tim Potschka), Klein Hummel - Lorenz Seufert (Hagen Barthelmes) und Klein Matthias Klement (Steffen Bartenstein) von Direktorin Claire-Ann Lage (Stefan Graf) - "Schule macht Spaß! Schule ist lustig!" - die anschließend an das Lehrerkollegium und den folgenden Unterrichtsstunden in Mathe (Andre Pfister) (Christopher Markert), HSK (Fabian Bauer) Deutsch (Florian Kleinhenz) und Musik (Christopher Markert) übergab. "Deutschunterricht - Kurzfassung der Glocke von Schiller: Loch in Erde, Bronze rin, Glocke fertig, bimm bimm bimm!"



Ehrungen, Begeisterung und Applaus

Während des anschließenden Finales zum Dauerbrenner der FC-Sänger "Am Lauerstrand geboren" - bei dem sich wie immer alle Akteure auf der Bühne versammelten und auch das Publikum lauthals mitsang - wurde die diesjährige Ehrung vorgenommen. Für zehn Jahre aktive Teilnahme am FC Fasching in Poppenlauer wurden Alexa Bartenstein, Rene Jakubowski, Björn Kamenik, Sebastian Merz und Michael Thoma geehrt. Nach etwa sechs Stunden endete der FC Fasching 2018 mit tosendem Applaus und einem restlos begeisterten Publikum.