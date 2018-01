Wie aus dem "Schüttboden" ein Kinderhaus wurde

Vor vierzig Jahren (1977/78), erfüllte sich die Gemeinde Thundorf mit dem Bau des Kindergartens einen sehnlichen Wunsch zur Steigerung der Lebensqualität vor Ort. Mit diesem Bau wurde vor vier Jahrzehnten die Liste der Maßnahmen ergänzt, mit denen man sich in der Gemeinde die gängigen Einrichtungen der Daseinsvorsorge geschaffen hat. Ortsstraßenausbau, Kanalisations-, Pfarrhaus-, Leichenhaus- und Sportheimneubau waren abgeschlossen und die Kirchenerweiterung eben beendet worden, während der Jugendheimausbau im ehemaligen Pfarrhaus vor dem Abschluss stand.



Für den Kindergartenbau waren annähernd 580 000 Deutsche Mark veranschlagt, am Ende waren es über 700 000 Mark angefallener Kosten. Diese Kosten teilten sich zu je einem Drittel der Freistaat Bayern, die Gemeinde Thundorf und der Träger. Während beim Bau die Katholische Kirchenstiftung als Träger auftrat, wurde für den nachfolgenden Unterhalt der Kindergartenverein "St. Michael" gegründet, der auch ab dem Beginn des Schuljahres 1978/79 seine Arbeit in den neu geschaffenen Räumen aufnahm. Bis dahin gingen die Kinder in die "Fuchsvilla" an der Rothhäuser Straße. Der Erlös beim Verkauf dieses Anwesens war der gemeindliche finanzielle Grundstock des neuen Kinderhauses.



Der Bau des Kindergartens resultierte aus dem Umbau des früheren "Schüttbodens", der zum angrenzenden Wasserschloss bzw. Pfarrzentrum gehörte und bis dahin im oberen Stockwerk als Jugendheim diente. Hier stand der Fernseher. Viele erinnern sich heute noch an die Sonntage, wenn sie am Nachmittag dort zusammen kamen und unter Aufsicht von Pfarrer Felix Seufert, der den Fernseher als Freund der Jugend angeschafft hatte, Kindersendungen wie "Fury" oder am Abend die Erwachsenen den Mehrteiler "Soweit die Füße tragen" bzw. Sportsendungen sehen konnten.



Vor Beginn des Umbaus gab es geteilte Meinungen und lebhafte Diskussionen um einen Kindergartenneu- oder Umbau. Anfangs konnte sich eine Mehrheit nicht mit dem Umbau anfreunden, denn man konnte sich kaum vorstellen, dass aus dem baufälligen Gebäude ein Kindergarten entstehen könnte. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Gebäude, das zunächst als herrschaftlicher Speicher zum Einsammeln des Realzehnten diente und später dem katholischen Pfarrer zur Bewirtschaftung zur Verfügung stand, stand unter Denkmalschutz und war deshalb schon für eine Weiterverwendung bestimmt. Heute ist das gesamte Areal, zusammen mit dem Schlosspark ein echtes Schmuckstück und Zentrum sozialer Betreuung.



Wenn man noch das Gemeindeback- und brauhaus und aus jüngsten Zeiten das Forsthaus und die Festhalle dazu zählt, dann ist der Kirchplatz auch ein Festplatz der seinesgleichen sucht, mit dem Mittelpunkt Wasserschloss und Kindergarten. Im Herbst diesen Jahres kann das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" seinen 40. Geburtstag feiern.