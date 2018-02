Wer will im Orchester spielen?

Das Orchester der Generationen des Kreisverbandes Rhön-Grabfeld im Nordbayerischen Musikbund probt in den kommenden Wochen immer wieder. Die Musikerinnen und Musiker bereiten sich auf ein Konzert am Sonntag, 18. März, in der Oskar Herbig Halle in Mellrichstadt vor. Es steht unter dem Motto "KBO goes to Broadway". Einstudiert werden Melodien aus bekannten und beliebten Musicals wie "Die Schöne und das Biest", "König der Löwen" oder "Phantom der Oper". Hinzu kommen aber auch Klassiker wie "West Side Story" oder "Grease". Im Mittelpunkt der ersten gemeinsamen Probe stand das gegenseitige Kennen lernen sowie ein erstes "Hinein-Schnuppern" in das aktuelle Programm. Unter der Leitung von Dirigent Thomas Nees fanden sich die motivierten und gut aufgelegte Musikerinnen und Musiker sehr schnell zu einem großen Orchester zusammen.

Ein gelungener und viel versprechender Start in die neue Probenphase. Das Ergebnis der Proben wird im Abschlusskonzert am Sonntag, 18. März 2018 in der Oskar-Herbig-Halle in Mellrichstadt zu hören sein. Auch Kurzentschlossenen sind im Orchester noch herzlich willkommen, sagt Kreisvorsitzende Renate Haag. Nähere Informationen findet man auf www.nbmb-rg.de/kbo. Foto: Friedrich