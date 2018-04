Wenn Politiker zur Waffe greifen...

Das Vereins- und Betriebeschießen der Königlich privilegierten

Schützengesellschaft Münnerstadt 1356 hat auch nach 52 Jahren seine

Attraktivität nicht eingebüßt. 41 Mannschaften mit insgesamt 163 Schützen,

darunter 66 Damen, nahmen dieses Jahr teil. Das waren etwa ebenso viele wie

in den letzten drei Jahren, meinte Oberschützenmeister Klaus Brückner bei

der Siegerehrung im Schützenhaus. Abgenommen hat allerdings die

Zahl der Betriebs-Mannschaften, bedauert Brückner. Dieses Jahr waren nur

noch zwei Firmen dabei. Eine Erklärung dafür hat der Oberschützenmeister

allerdings nicht. Als Sieger gingen schließlich die Mittwochs-Wanderer

hervor, die erstmals am Start waren.





Dieses Jahr gab es einige Regel-Änderungen gegenüber den Vorjahren, die es

den Teilnehmern einfacher als bisher machten. Es wurde nicht mehr nach

Damen und Herren getrennt geschossen, sondern es waren gemischte

Mannschaften erlaubt. Außerdem konnten Schützen, die in mehreren Vereinen

bzw. Betrieben sind, auch mehrfach schießen. Von diesen neuen Regeln wurde

öfter Gebrauch gemacht.



Geblieben ist aber die Regel, dass keine aktiven

Schützen teilnehmen dürfen. Wenn sie früher aktiv waren, müssen sie seit

mindestens einem Jahr passiv sein. Die Mannschaften konnten aus bis zu

fünf Schützen bestehen, aber nur die Ergebnisse der vier besten wurden

gewertet. Dieses Schießen war auch eine personelle Herausforderung für die

Schützengesellschaft, denn an jedem der neun Schießtage wurden fünf

Vereinsmitglieder als Helfer gebraucht. Die Preise, die es zu gewinnen gab,

waren durchaus lukrativ. Die ersten fünf Mannschaften bekamen je einen

großen Präsentkorb. Der beste Schütze jeder der 41 Mannschaften konnte

einen Schinken mit nach Hause nehmen.



Unter den Mannschaften waren drei aus dem städtischen Bauhof und mehrere

aus den Feuerwehren der Kernstadt und der Stadtteile. Auch die

Kommunalpolitik war mit gleich drei Mannschaften gut vertreten. Auf den

zehnten Platz kam die Mannschaft von Forum Aktiv 2. Hier war Stadträtin

Rita Schmitt am treffsichersten und bekam den Schinken. Auf Platz 18 kamen

die Freien Wähler. Auch hier taucht Rita Schmitt als treffsicherste

Schützin auf, die den Schinken kassierte. "Ich habe bei den Freien Wählern

ausgeholfen, da fehlte einer" schmunzelte sie. In der Mannschaft von Forum

Aktiv 1 war Stadträtin Rosina Eckert am treffsichersten und durfte sich

über den Schinken freuen.



Sieger beim Vereins- und Betriebeschießen 2018 wurden die

Mittwochs-Wanderer mit einem Gesamtergebnis von 357 von 400 möglichen

Ringen. Es folgten die Freizeitkegler (323 Ringe), die Firma Remog 1 (316

Ringe), die Reservisten Münnerstadt 1 (312 Ringe) und die Volleyballer

Münnerstadt 1. Ausgezeichnet wurden auch die beste Einzelschützin

Elisabeth Gerlach (77 Ringe) und der beste Einzelschütze Karl Mai (92

Ringe). Der 2. Schützenmeister Roland Dömling und der neue Sportleiter

Patrick Lumpe überreichten ihnen ihre Preise.

Erstmals wurde im Rahmen des Vereins- und Betriebeschießens auch ein

Lichtgewehr-Cup für Kinder unter 13 Jahren veranstaltet, da diese noch

nicht mit Luftgewehren schießen dürfen. Vier Mannschaften mit je vier

Schützinnen und Schützen nahmen teil. Sieger wurde die Jugend des

Stammtisches "Amnesie 2010" mit Bastian Brückner, Max Brückner, Felix

Bruckmüller und Finn Verholen. Beste Einzelschützin war Anna Sophie Sturmat

mit 82 Ringen.