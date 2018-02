Wenn in Windheim der Bauer seine Frau sucht

Zu "Bauer sucht Frau - Windheim helau!" war in die "große Scheune" ins Vereinsheim "Alte Schuel" eingeladen worden. Zahlreiche Besucher hatten sich dem Thema entsprechend verkleidet. Thomas Müller und Edgar Borst führten heuer zum ersten Mal durchs Programm, wobei sie zwei "Winner" Originale spielten, was bei den Zuschauern für viel Erheiterung sorgte. Für Musik und Technik war Dr. Thomas Reuß verantwortlich.



Mit lockerer Zunge hießen sie die verschiedenen "Rindviecher", "Gänse", "Glucken" und "Hühner" willkommen. Und das, obwohl Edgar Borst sichtlich von Clemens, äh Demenz, gezeichnet war: "Man kann alles vergess: die Politiker, die Ärzte und alle anderen", meinte er. Bescheiden zeigte sich "Bauer" Thomas Müller: "Ich brauch kee Tante, ich brauch kenn Onkel: wos ich brauch, senn große Ronkel!"



Fetzig ging es auch gleich los, nämlich mit der Schlagerparade. Maria und Margot Hellwig alias Roland Bötsch und Jürgen Meder begeisterten im feschen Dirndl mit ihrer Performance das Publikum, doch man hatte natürlich noch mehr Perlen der volkstümlichen Musik in die Scheune eingeladen. So die beiden "Wildecker Herzbuben" Petra Bötsch und Božena Klotz, die mit ihrem "Herzilein" begeisterten. Christina und Daniela Schlembach performten als Gitti und Erika zum Lied "Heidi", und das Marianne-und-Michael-Medley wurde gekonnt von Andrea Nöth und Sigrid Schlembach präsentiert.



Neue Kommunikationswege

Ganz dem Dorfleben hatten sich zwei Urgesteine der Windheimer Bütt, nämlich Lothar Hein und Claudia Beck, verschrieben. Sehr zur Freude des Publikums tratschten sie über das, was in Windheim im letzten Jahr passiert war, wobei sie natürlich auch wieder einige Originale aufs Korn nahmen. So sorgte beispielsweise das Einstellen des "Windheimer Blattes" für große Trauer - dennoch konnten neue Kommunikationswege erschlossen werden. Natürlich wurde die große Medienpräsenz des Ortssprechers gehörig veralbert. Und auch seine Bekehrung vom Saulus zum Paulus genüsslich zelebriert. "Klaus und seine Giftspritze waren unzertrennlich", albert Claudia Beck und spielte damit auf die Tatsache an, dass hier oft und gerne das Mittel Round-up zum Einsatz kam: bis dann der Glyphosat-Skandal auftrat und Schebler rasch die Fronten wechselte. "Jetzt ist er ein Bienenfreund", kommentierte Lothar Hein.



Zirkuszelt an die Stadt ausleihen

Doch auch der geplante Nationalpark wurde behandelt. "Der Wolf kommt? Wir sind doch mit dem Wolf immer gut gefahren, frag doch mal die Schüler", so Hein, was für viele Schmunzler im Publikum sorgte. Und das "Zirkuszelt" der DJK Windheim könne man doch auch einmal an die Mürschter ausleihen, um etwas Geld zu verdienen, schlug Lothar Hein vor. Die Vorstellungen im Stadtrat seien auf jeden Fall schon jetzt legendär.



Ein echter Hingucker waren die zwei Gastauftritte der Tanzgarden aus Bad Bocklet. Dabei hatten sich die "Saalenixen" ganz dem feschen Thema "Hüttengaudi" gewidmet, was bei den Besuchern sehr gut ankam. Trainerin war hier Maja Matlachowski. Und auch das Männerballette des TSV Bad Bocklet, die "Sexy-Sauerwasser-Baby's" ließ es sich nicht nehmen, in Windheimer Vereinsheim aufzutreten. Mit dem Thema "Beach Boys" entführten sie an den Strand, wo natürlich auch der "Weiße Hai" sowieso Strandschönheiten nicht fehlen durften. Sie sorgten mit ihrem Auftritt für viel gute Laune, den Tanz hatte Steffi Seufert einstudiert.



Liebe vergeht, Hektar besteht

Ganz ohne Worte kam der Kino-Sketch der "Faschingscrew" aus. Die illustren Besucher der Vorführung zeigten dabei, wie es in einem Kinosaal so zugehen kann. Getreu dem Motto "Bauer sucht Frau" waren Roland und Petra Bötsch unterwegs. "Die Bäuerin bracht kein Mikrofon, sie hat in ihrer Kindheit ein Megafon verschluckt", witzelte Moderator Edgar Borst über die laute Stimme der "Bäuerin". "Liebe vergeht, Hektar besteht", war eine der Lebensweisheiten, die "Bauer" Roland Bötsch sehr zur Freude des Publikums zum besten gab. "Tut der Bauer oft was trinken, sieht man das an seinem Zinken": Diese Beobachtung hatte wiederum Petra Bötsch gemacht. Von der Stadtpolitik hatte diese sie einen üblen Tinitus geholt. "Kein Wunder: dort sitzen auch lauter Pfeifen", kommentierte sie das dortige Geschehen. Natürlich lesen beide mit viel Interesse die Apothekenumschau: "Das ist die Bravo für die Rentner", so Roland Bötsch.



Für flotte Stimmung sorgte dann die Playback-Show, wo Florian Silbereisen (Roland Bötsch), DJ Ötzi (Andrea Nöth) und Andreas Gabalier (Jürgen Meder), der "Elvis der Berge" jeweils einen Auftritt hatten. Das Männerballett nahm die Zuschauer auf einen Kurztrip in den Wilden Westen mit, zu Songs wie "Cotton Eye Joe" und "Super Perforator" hatten sie mit ihren Trainerinnen Daniela und Christina Scheuplein einen flotten Tanz einstudiert, der auch optisch ein echter Hingucker war.



"Der blanke Wahnsinn"

Einer der Höhepunkte des Abends war der Auftritt von Edgar und seiner Crew, die die "Neue Wege Show Teil 2" zum besten gaben. Getreu dem Motto "der blanke Wahnsinn" hatte auch Bürgermeister Helmut Blank (Thomas Müller) seinen Auftritt. Wobei natürlich der unangefochtene Star der Show der Ortssprecher (Edgar Borst) war, der an seinem Schebler-Pult Weisheiten von sich gab. Er und "Bürgermeister Jonny" (Ralf Geheeb) trugen im Gesicht zahlreiche Pflaster: die letzten Überbleibsel der legendären "Stichwahl" zum Bürgermeister. Ob nun Schebler Minister für Stadtsicherheit (MfS) wird, steht in den Sternen. In jedem Fall wird aber nach den Worten von Borst in Hollywood bald ein Film über den Mürschter Stadtrat gedreht, unter dem Titel "Denn sie wissen nicht, was sie tun".



So kalauerte sich die Crew durch den Abend, wobei sie natürlich auch nicht vergaß, Windheimer Originale zu veralbern. Das Publikum war vom Auftritt auf jeden Fall begeistert, wie sich am großen Applaus ablesen ließ. Mit einem kräftigen, dreifachen "Windheimer Helau" ließ klang ein Abend aus, der wieder einmal sehr abwechslungsreich und witzig war.