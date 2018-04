Welche Frau entwickelt Rannungen?

In das kleine Ladengeschäft an der Ecke Haupt- und

Raiffeisenstraße zieht vermutlich schon ab 1. Mai wieder Leben ein. Hier

soll die Quartiersmamagerin der Gemeinde, die in wenigen Wochen ihre Arbeit

aufnehmen soll, ihr Büro bekommen. Zu Beginn seiner jüngsten Sitzung war

der Gemeinderat vor Ort, um sich selbst ein Bild von diesem leer stehenden

Ladenlokal zu machen. Bis vor etwa eineinhalb Jahren wurde in den

gemeindeeigenen Räumen Walnussbrot, Baguette oder Fitnessbrot verkauft.

Das Bäckereiregal mit den Preisschildern zeugt noch davon, dass hier früher

eine Bäckereifiliale war. Das Regal soll wahrscheinlich bleiben und in

Zukunft zum Beispiel als Prospekt-Ablage dienen.



Der Gemeinderat hatte vor einigen Wochen beschlossen, im Rahmen eines

Förderprogramms der bayerischen Staatsregierung eine Quartiersmanagerin

bzw. einen Quartiersmanager einzustellen und die Stelle ausgeschrieben.

Bürgermeister Fridolin Zehner (CSU) geht davon aus, dass es eine

Quartiersmanagerin wird. Bis zum Dienstag hätten sich nur Frauen beworben,

teilte er mit. Bewerbungsschluss war bereits am 31. März. Der Gemeinderat

legte in seiner jüngsten Sitzung auch fest, wer die Bewerbungen prüfen

soll. Dieses Gremium soll aus mehreren Mitgliedern des Gemeinderates und

der Verwaltung bestehen. Etwa fünf Bewerberinnen sollen zur Vorstellung

eingeladen werden, so der Bürgermeister.



Die Stelle war unter anderem im Internet ausgeschrieben worden. Zu den

Aufgaben der Quartiersmanagerin heißt es dort wörtlich: "Zu den Aufgaben

gehört die Entwicklung und Umsetzung eines Quartierskonzeptes an

verantwortlicher Stelle nach vorgegebenen Schwerpunkten und Zielen. Dabei

sind wichtige Hauptaufgaben die Koordinierung und Bündelung von Initiativen

und Aktivitäten sowie die Gemeinwesenarbeit in enger Kooperation mit

Vereinen, Wirtschaft und Behörden."



Auch die verlangte Qualifikation ist dort recht genau beschrieben:

"Idealerweise abgeschlossenes Studium im Bereich Soziale Arbeit oder

vergleichbare Qualifikation. Fachkenntnisse in Projektbegleitung und

-umsetzung, Management von Projekten (inkl. Kenntnissen zu Präsentation,

Moderation sowie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing; Netzwerkarbeit).

Kenntnisse in der Kommunalarbeit; wünschenswert sind auch Kenntnisse der

Verwaltungs- und Gemeinwesenarbeit. Hohe Motivation und Sozialkompetenz,

Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit. Selbständiges Arbeiten,

Kommunikationsfähigkeit, Verhandlungs- und Koordinierungsgeschick.

Ideenreichtum in der Umsetzung des Konzeptes. Bereitschaft zu einer dem

Tätigkeitsfeld angemessenen flexiblen Arbeitszeit. Orts- und

Regionskenntnisse sind wünschenswert." Bezahlt wird die neue

Quartiersmanagerin, die 19,5 Stunden pro Woche arbeiten soll, je nach

ihrer Qualifikation. Sie soll laut Ausschreibung ihre Stelle Anfang Mai

antreten. Die Förderung durch die Staatsregierung und deshalb auch die

Stelle ist auf vier Jahre befristet.