Es war die Idee, der Mitglieder des Altstadtvereins Münnerstadt, dem Weihnachtsmarkt mit einem Kunsthandwerkermarkt im Deutschordensschloss eine besondere Note zu geben. Inzwischen findet er zum 15. Mal statt und ist das absolute Zugpferd geworden. "Weihnachten im Schloss" zählt zu den meistbesuchten Veranstaltungen in Münnerstadt.



Schon seit geraumer Zeit laufen die Vorbereitungen, rund 40 Aussteller werden erwartet, die allerdings nicht nur im Schloss, sondern auch im altehrwürdigen Heimatspielhaus zu finden sind. Geöffnet haben die Stände am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.



Das umfangreiche Rahmenprogramm startet am Samstag, 25. November, um 13.30 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Helmut Blank (CSU) und dem Mürschter Engelchen. Um 15 Uhr tritt die Akkordeongruppe der städtischen Musikschule auf (Schlosshof), gleichzeitig gibt eine Sängergruppe der Liedertafel im Heimatspielhaus Kostprobe ihres Könnens. Von 16.30 Uhr bis 18 Uhr hat das Himmels-Postamt im Schloss geöffnet, ab 16 Uhr spielt dort "Bruderherz" auf, um 17.30 Uhr kommt der Nikolaus zu Besuch (Schloss und Heimatspielhaus) und um 18.30m Uhr startet der märchenhafte Taschenlampenumzug. Country, Blues und Rock bietet dann "Nochtschicht" ab 19.30 im Schlosshof.



Ab 10 Uhr beginnt am Sonntag wieder das Markttreiben im Schloss und im Heimatspielhaus. Um 13 Uhr spielt das Jugendblasorchester der Städtischen Musikschule im Schloss auf, um 14 Uhr folgt die Stadtkapelle Münnerstadt, danach gibt es ab 15 Uhr Irish Folk mit "Whistling to the Bird". Von 15 bis 16 Uhr hat das Himmelspostamt geöffnet, Marie Kastl spielt ab 16 Uhr im Heimatspielhaus auf ihrer Querflöte. Der Nikolaus schaut ebenfalls um 16 Uhr noch einmal im Schloss und im Heimatspielhaus vorbei.



Zusätzlich zu Weihnachten im Schloss gibt es an beiden Tagen den Original Mürschter Trödelmarkt in der Kelterhalle, der Charity-Laden des Tierheims sowie der Benefiz-Flohmarkt zu Gunsten des Heimatspielhauses haben geöffnet und im Jugendzentrum gibt es einen Bücherflohmarkt. Am Sonntag findet dazu noch der Weihnachtsmarkt der Stadt rund um den Marktplatz statt, die Geschäfte haben geöffnet, im Juliusspital gibt es "weihnachtliche Augenblicke". Weihnachtsmärkte finden auch in Maria Bildhausen (Samstag und Sonntag) sowie im Tierheim Wannigsmühle (Sonntag) statt.