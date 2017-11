Weichtunger Dorfgemeinschaft hat kompletten Vorstand

Schon vor Monaten hatte der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Weichtungen, Rudolf Reichert, seinen Rücktritt bei der nächsten Generalversammlung angekündigt. Seitdem war es fraglich, ob es dem Verein gelingen würde, ein neues Team zu finden. Besonders der Zweite Vorsitzende, Herbert Diemer, machte sich stark bei der Suche nach geeigneten Kandidaten und erhielt dafür auch ein großes Lob von Reichert. Diemer war bei der Neuwahl auch der einzige Übriggebliebene aus dem vorherigen Vorstand.



Bevor es aber soweit war, eröffnete Josef Reichert seine letzte Generalversammlung als Vorsitzender. Bürgermeister Matthias Klement würdigte die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder Josef Reichert für 20 Jahre Vorsitz und Rudolf Ziegler für sein großes Engagement als Hausmeister.



Es folgten umfangreiche Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden, der Kassenverwalterin, des Schriftführers und der Kassenprüfer. Danach wurde einstimmig eine Satzungsänderung beschlossen, die besagt, dass es künftig eine Hausmeister für den Innen- und einen für den Außenbereich geben soll.



Schließlich organisierte der Wahlausschuss unter dem Vorsitz von Matthias Klement die Neuwahlen:

Zum neuen Vorsitzenden wurde Markus Dietz gewählt. Zweiter Vorsitzender bleibt Herbert Diemer. Neu ist Schriftführerin Natascha Niedt. Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Dominik Kaufmann, Hausmeister für den Innenbereich wurde Rafael Hochrein und Hausmeister für den Außenbereich Tobias Hochrein. Kassenprüfer sind Edgar Heim und Gerhard Draxler.



Die erfolgreiche Wahl hatte zur Folge, dass Josef Reichert verkünden konnte, dass die Kirchweih wie gewohnt stattfinden wird und gab als Datum den 26. und 27. November bekannt. Rudolf Ziegler brachte den Vorschlag an, die Kirchweih aufgrund der zeitgleich stattfindenden Thundorfer Dorfweihnacht zu verlegen. Seubrigshausenhabe deshalb seine Kirchweih ein Wochenende vorverlegt.



Oswald Denner wollte wissen, ob der Beitrag in Höhe von sieben Euro bleibt. Josef Reichert erklärte, dass dieser Satz bleibt, da auch keine Kostensteigerungen vorliegen.



Rudolf Ziegler verkündete, dass auch unter dem neuen Vorstand die Tröstemahle (Leichenschmaus) von der gewohnten Gruppe organisiert und durchgeführt werden.



Albrecht Lenhart merkt an, dass die Dachreparatur an der Dorfhalle dringen notwendig sei und bat Bürgermeister Klement um Überprüfung und um die Bereitstellung der Mittel. Rudolf Ziegler bemängelte, dass auch das Dach der Kühlwagenhalle undicht ist.



Der Verein Dorfgemeinschaft Weichtungen wurde 1997 gegründet und besteht seit 20 Jahren. Bereits 1999 wurde das Richtfest für die Dorfhalle gefeiert. Das damalige Raiffeisenlagerhaus wurde in Eigenregie vieler "Weichtunger Bürger" und den "Vereinen" Schritt für Schritt aus- und umgebaut.Die außergewöhnlichen Leistungen aller hat sich ausgezahlt und Weichtungen hat seither ein Schmuckstück. Kulturelle und öffentliche Veranstaltungen und viele private Feiern beleben das Dorfleben.