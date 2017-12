Von Wichteln und Elfen

Im voll besetzten Saal der Alten Aula führte der Kinder- und Jugendchor der Liedertafel am Sonntagnachmittag unter Leitung von Annemarie Kreuzer das Musical "Wundersame Weihnachtszeit" auf. Das Musical stammt aus der Feder von Wolfgang Goldstein und Axel & Patrick Schulze. Es versetzte die Zuschauer in eine märchenhafte Atmosphäre mit Elfen, Wichteln und dem Weihnachtsmann.



In der Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtsmann auf die Hilfe von Weihnachtswichteln angewiesen. Sie sammeln bei den Kindern auf der Erde ihre Weihnachtswunschzettel und bringen sie dann dem Weihnachtsmann (Maximilian Sturmat). Ausgerechnet der Anführer der Wichtelbande, Rudi "Glaub ich kaum"(Jannis Zerzer) , hat einen Wunschzettel verbummelt. Zur Strafe darf er kein Weihnachtswichtel mehr sein.



Es gibt aber eine Möglichkeit, wieder in den alten Stand zurück versetzt zu werden, wenn er einen nicht erfüllten Wunsch findet und erfüllt. So stürzt sich Rudi( Jannis Zerzer) Hals über Kopf in Abenteuer. Er muss durch einen finsteren Wald. Dort begegnet ihm ein Sänger (Felix Johannes), der ihn mit seiner Laterne weiter begleitet. Sie kommen in die Stadt zu einem Mädchen, das sich wünscht, dass seine Eltern mehr Zeit für es haben und ihm Geschichten vorlesen.



Luise (Anna Sophie Sturmat) klagt dies seiner Freundin Jette (Anna Guhling). Beide Mädchen singen dabei zwei Sololieder mit klarer und fester Stimme. Als Rudi das hört, nimmt er Luise mit auf seine weitere Reise. Sie kommen zum Kalten König( Linus Zerzer), der den Menschen nichts Gutes will. Doch Rudi hat keine Angst und stürzt ihn von seinem Thron. Und natürlich gibt es ein Happy End: Luises Wunsch erfüllt sich. So konnte Rudi wieder in den Kreis der Weihnachtswichtel aufgenommen werden. Der siebenjährige Jannis Zerzer bewältigte den vielen Text seiner Hauptrolle hervorragend. Insgesamt spielten 24 Kinder mit im Alter von 3 bis 14 Jahren, die vor und während ihrer Auftritte von Petra Rohracker betreut wurden. Sie hatte auch für die Kostüme der Darsteller gesorgt. Die Technik einschließlich digitaler Bühnenbilder lag in den Händen von Bruno Schlegelmilch. Am Ende der beeindruckenden Aufführung erhielten die Darsteller langanhaltenden Applaus.