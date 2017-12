Von Haindling bis zum weißen Rössl am Wolfgangsee

Mit dem Stück "A winter's tale" von David Essex endete nach zirka 90 Minuten das gut besuchte Adventskonzert der Trachtenkapelle in der Kirche "St. Matthias" in Theinfeld. Erfreut konnte der Vorsitzende Thomas Schmitt neben den vielen Konzertbesuchern ganz besonders den Bürgermeister Egon Klöffel, dessen Stellvertreterin Judith Dekant, Pfarrer i.R. Norbert Schmöger und Pastoralreferent Christof Bärhausen, begrüßen.



Ein etwas anderer Beginn

Dass die Trachtenkapelle bei ihren Konzerten immer für eine Überraschung gut ist, zeigte sie, entgegen aller Gepflogenheiten zu Beginn, mit der Polka "Paradnice" von Rudolf Strubl. "Wir hoffen, dass dieser Einstieg zu Anfang des Adventskonzertes euch nicht zu sehr geschockt hat", wünschte sich der Vorsitzende.



"Sowohl die Qualität, als auch das Repertoire des Konzertes sind einfach großartig", sagte ein Besucher und klatschte kräftigen Beifall. Nicht nur das Programm faszinierte, sondern auch die Bildpräsentation zu allen Beiträgen, zusammengestellt von Fabian Schneider, kam bei den Besuchern gut an. Im abwechslungsreichen Programm wurden Stücke in allen Musikrichtungen geboten. Ob Filmmelodien, Oldies, Märsche und Weihnachtshits, alles war dabei. Thomas Schmitt betonte: "Schalten Sie ab und lassen Sie ihre Seele baumeln, damit Sie die Ruhe für das Weihnachtsfest finden."



"Pfeif drauf"

Wie abwechslungsreich das Programm war, zeigten einige Beiträge, wie das Stück "Pfeif drauf" von der Gruppe Haindling. Ihr Markenzeichen ist Popmusik mit starken Einschlägen der bayerischen Volksmusik und und überwiegend bayerischen Texten. "Pfeif drauf" ist die Titelmelodie von der Fernsehserie "Die Rosenheim-Cops".



Eine wunderschöne Trompetenversion, arrangiert von Pius Ziegler, mit Rainer Schmitt als Trompetensolist und der Kapellen-Begleitung , war "Blasmusik in Moll".



Weihnachtsgeschichte "Sternchenmorgen"

Aus der weltberühmten Operette "Im weißen Rössl am Wolfgangsee" von Ralph Benatzky spielte die Trachtenkapelle das gleichnamige Lied, das von Dirigent Pius Ziegler ebenfalls neu arrangiert wurde. Aus einem eigenen Text stammte das Stück "Böhmische Liebe", bei dem die Kapelle ihren gemeinschaftlichen Chorgesang zum Besten gab. Ganz am Schluss kam die Trachtenkapelle nicht um eine geforderte Zugabe herum. Mit "Happy Christmas (War is over), oder "Frohe Weihnachten wünschen wir euch", gespielt und gesungen, bewiesen die Musiker wieder einmal ihr ganzes Können und erhielten frenetischen Beifall. Aufgelockert wurde das Konzert mit der Weihnachtsgeschichte "Sternchenmorgen", vorgelesen von Sabrina Stirzel.



In den vergangenen Jahren kamen die freiwilligen Spenden aus dem Adventskonzert meist sozialen Einrichtungen, wie die Mukoviszidose Stiftung, Elternhilfe Kinderkrebshilfe Hambach, für eine Typisierungsaktion, für die Palliativstation des St. Josef Krankenhauses Schweinfurt, für den Kindergarten Thundorf, für die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe Oberlauringen, für den Förderverein und die Gruppe Konrad Maria Bildhausen und für die Kirchenrenovierung der Kirche in Theinfeld, zugute. "Für die Spende aus dem diesjährigen Konzert, haben wir uns noch auf keinen Zweck festgelegt", sagt Thomas Schmitt. "Sie dürfen aber gewiss sein, dass wir eine Spende weiter geben werden.









Text: Philipp Bauernschubert