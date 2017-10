Von Afrika bis zu den Indianern

von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Das Programm beim Interkulturellen Tag des Schweinfurter OberLandes in Maßbach hat gehalten was es versprach. Lediglich der Besuch hätte mehr sein dürfen. Rund um die evangelische Pfarrscheune in Maßbach wirkte die Projektgruppe "Kunst & Kultur" zusammen mit vielen regionalen Akteuren, Initiativen und präsentierte Beiträge mit viel Musik, Tanz und Gesang. Der Interkulturelle Tag richtete seinen Blick auf den Reichtum anderer Kulturen und ist ob der Flüchtlingskrise und der Diskussion um die Einwanderungen aktuell wie nie zuvor. Sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, ist auch ein Gesichtspunkt des Schweinfurter Oberlandes zu dieser Veranstaltung einzuladen. Jährlich rotierend findet diese in einer anderen Allianzgemeinde statt.

Bürgermeister und Sprecher der Allianz, Egon Klöffel Thundorf stellte fest: "Die Bundestagswahl hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass verschiedene Kulturen sich annähern, um ein solche Debakel in Zukunft zu verhindern". Eröffnet wurde das Programm mit einem Lied und einem Spiel von der evangelischen KiTa Maßbach.



Was es heißt, die Heimat zu verlassen und in einer zweiten Heimat sesshaft zu werden, was es heißt in Deutschland als Russe angesehen zu werden, wo man doch in Russland "Deutscher" war, das zeigte und verdeutlichte die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und dem Team Freundschaft "Katharinenerlass - Deutsche in und aus Russland". Die Ansprechpartnerin für die Kreis- und Ortsgruppen Kitzingen und Würzburg, Albina Baumann trug zusammen mit Monika Fichtner ein Schiller-Gedicht dreisprachig (deutsch, russisch und ungarisch), vor. Bei ihrer Ausstellung zeigte die Landmannschaft der Deutschen in Russland, viele Unikate und christliche Schriften. Mit einer Ausstellung wartete auch die Frankreichpartnerschaft Maßbach - Cingal, die nebenbei auch kulinarische Köstlichkeiten anbot, auf.



Schon sechs Jahre und damit von Anfang an dabei, sind Johnny Scott (54) und seine Tochter Christin-Shelley Scott (23). Mit ihren typisch indianischen Trommelrhythmen und Gesängen brachten sie ein Stück altes Amerika nach Maßbach. Scott vermittelte viele kulturelle Eindrücke, sowohl aus dem Stamm der Picuris Apachen im US Bundesstaat New-Mexiko, aus dem der heute in Oberlauringen wohnende Scott stammt, als auch aus anderen Indianerstämmen. Johnny und Tochter Shelley begeisterten beim Oberland Event mit ihren traditionellen, selbstgenähten Gewändern und indianischen Tanzeinlagen. Durch seine authentische Erzählweise, der spürbaren Verbundenheit zu seinem Volk, seinem Stolz gegenüber der indianischen Kultur und dem Spaß daran, die Menschen mitzunehmen und daran teilhaben zu lassen, begeisterte das Duo, auch die Gäste beim Interkulturellen Tag. Leider war es für die beiden Indianer und auch den Gästen der letzte Auftritt dieser Art, denn die Allianz ist mit dem Tag in Maßbach rundum in allen beteiligten Gemeinden fertig.

"Wir singen nur zur Ehre Gottes", sagt Elisabeth Treubert vom Chor "Injili" aus Wetzhausen, der auch schon seit Jahren ein fester Bestandteil des Programms beim Interkulturellen Tag ist. Die meist christlichen Lieder begleiten sie auf "Suaheli mit Trommeln und Rasseln". Der Injili Chor besteht zur Zeit aus 13 Mitgliedern und singt Lieder hauptsächlich in Kiswahili, der Landessprache Tansanias. Ihr Gründer 2004, Pfarrer Mwanga Ole Ndoponoi und seine Frau Jennifer betonten immer wieder: "Ganz einfach singen", was die Sängerinnen auch heute noch auszeichnet. Die acht Frauen gaben ein farbenprächtiges Bild in ihrer typischen Kleidung (Kangas) ab und ernteten für ihre Liedbeiträge große Beachtung und Bewunderung. Die Sprecherin Ulrike Zimmermann stellte die Frauentruppe unter dem Motto "Aufeinander zugehen", vor



Neben diesem Chor trugen auch die "Maßbacher Sinfoniker" und der einheimische Chor "Il Cantare" zur musikalischen Umrahmung der Veranstaltung bei. Beide Gruppen gaben zum Abschluss ein Konzert in der evangelischen Kirche.