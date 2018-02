1 / 3

In der Küche des Mehrgenerationenhaus St. Michael in Bad Königshofen gab es einen etwas anderen Kochkurs, der an die Küche der Großeltern erinnerte. Mit einfachen Zutaten wurden schmackhafte Gerichte gezaubert. Hauswirtschafterin Maria Kuhn war in ihrem Element und gab gerne ihr Wissen weiter. Foto: Hanns Friedrich