Vom Erste-Hilfe-Kurs zum Verein

von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Begonnen hat alles mit einen Erste-Hilfe-Kurs der Kolpingfamilie Thundorf mit Ausbildern aus dem Ortsverband. Grafenrheinfeld. Bei der Gründung am 10. September 1967 waren es zwölf von den 130 Kursabsolventen, die sich als Gründungsmitglieder eintragen ließen. Zum damaligen Zeitpunkt war Thundorf erst der zweite Malteser-Hilfsdienst(MHD)-Ortsverband im Altlandkreis Bad Kissingen. Vorsitzender war Manfred Klopf aus Rothhausen, der neun Jahre nach der Gründung viel zu früh starb. Ihm und allen verstorbenen Mitgliedern wurde im Festgottesdienst mit Diözesanjugendseelsorger Werner Kirchner und Ortspfarrer James Kurianal gedacht.



Mit dem MHD-Ortsverband Thundorf ist vor allem der Name Heusinger verbunden. War es bei der Gründung Vater Berthold, der als 2. Vorsitzender die Fäden vor Ort mitzog, ging diese Aufgabe bis in die heutige Zeit nahtlos an seine Kinder Martin und Bettina als Zugpferde über. Beide haben eine Aufgabenteilung im Verein, Martin ist Ortsbeauftragter des Gesamtvereins, seine Schwester Bettina führt zusammen mit einem gut funktionierenden Team die Malteserjugend.



Berthold Heusinger erinnert sich an die Anfänge des Vereins: "Eigentlich bin ich erst durch den Erste- Hilfe-Kurs auf die Sanitätsausbildung gekommen. Im ersten Jahr haben wir unsere Gruppenstunden abwechselnd in den Wohnzimmern vom Vorsitzenden Klopf in Rothhausen oder bei mir zu Hause abgehalten. Später dann in den ehemaligen Räumen der Milchsammelstelle und im Rathaus, bis wir 1998 unsere neuen Räume im ehemaligen Raiba-Lagerhaus beziehen konnten. Heute bin ich stolz, wie sich der Verein entwickelt hat." Besonders der Zusammenhalt und die Freundschaft lasse ihn bewusst werden, dass es 1967 richtig war, diesen Verein aus der Taufe zu heben.



Martin Heusinger, der aktuelle Ortsbeauftragte, konnte zu der Jubiläumsfeier eine ganze Reihe von Fest- und Ehrengästen in der Festhalle begrüßen. Ganz besonders freute er sich über die Teilnahme vom ehemaligen Diözesanleiter, Diözesanauslandsbeauftragen und Mitbegründer (1962) von den Maltesern in Würzburg, Richard-Franz Freiherr von Bechtolsheim (genannt der Baron). "Wenn es meine Gesundheit zulässt, so der 86-Jährige, bin ich immer präsent und interessiere mich dafür, was die Malteser in der Diözese tun." So ließ er es sich nicht nehmen, beim Jubiläum in Thundorf anwesend zu sein, und fand lobende Worte für die Aktivitäten und das ehrenamtliche Wirken beim Jubelverein. "Ihr seid meine Familie, und ich muss sagen, hier in Thundorf geht was", so seine Worte.



Diözesanjugendreferent Gerhard Petter stellte vor allem die Jugendarbeit in den Mittelpunkt seiner Rede. Getreu dem Motto: "Gemeinsam sind wir bärenstark", lobte er das unermüdliche Engagement des Vorstandes, Betreuer und Gruppenleiter. Der Verein mit seinen 130 Mitglieder, inklusive 85 bis 90 Jugendliche und junge Erwachsene, bietet eine Oase, in der sich die Jugendlichen wohlfühlen. "Davon konnte ich mich bei einigen Treffen persönlich überzeugen", betonte Petter.



"Unsere Malteser sind aus dem Ort nicht mehr wegzudenken", sagte auch Bürgermeister Egon Klöffel bei seinem Grußwort. Er findet den Ortsverband als eine Bereicherung in der Gemeinde, der sich nicht scheut, ehrenamtliche Aufgaben zu übernehmen.



Neben der Kolpingfamilie und der Trachtenkapelle Theinfeld,dankte auch die katholische Pfarrgemeinde dem Jubelverein. Viele ehrenamtliche Stunden im Jahr opfern die Kids

bei kirchlichen und sozialen Auftritten. Erwähnt seien hier der Karfreitagskreuzweg, die Schloss- und Seebeleuchtung, die Dorfweihnacht oder die Aktion Sternstunden vor Weihnachten.



Ehrungen

Die Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder nahm Diözesangeschäftsführer Stefan Dobhan vor:

10 Jahre: Markus Braun, Pia Mann, Sonja Göbel, Verena Braun; rückwirkend: Carina Hertl (14 Jahre), Tobias Gessner (14 Jahre), Florian Stürmer.

15 Jahre: Katharina Braun (15 Jahre); rückwirkend: Sabine Niedt (18 Jahre), Christian Müller (19 Jahre), Johannes Imhäuser (19 Jahre), Melanie Stürmer (19 Jahre).

20 Jahre: Eva Weigand, Heiko Hertl, Nicole Braun; rückwirkend:Bettina Heusinger (21 Jahre, Janette Endres (21 Jahre), Sabrina Bieber (21 Jahre).

25 Jahre rückwirkend: Christian Niedt (27 Jahre), Martin Heusinger (27 Jahre).

30 Jahre rückwirkend: Günther Hertl (39 Jahre).

50 Jahre: Berthold Heusinger, Horst Niedt.