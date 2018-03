Viktor Denner: Jubilar mit einer besonderen Liebe

Heute feiert Viktor Denner, Seniorchef der Firma Denner in Weichtungen, seinen 80. Geburtstag. Am 12. März 1938 wurde er während eines bitterkalten Winters, mit Schneehöhen von bis zu zwei Metern und Temperaturen von bis zu 30 Grad Minus, als jüngster Sohn der Eheleute Dionys und Elsa Denner geboren. Vielleicht war es der Winter, in den er geboren wurde, der den Jubilar später zu einem passioniertem Skifahrer machte. Nach dem Schulbesuch wuchs Viktor zusammen mit seinen Geschwistern Paula, Edwin und Elvira auf und heiratete 1961 seine Ehefrau Irmgard, geborene Ziegler, aus Großbardorf.

Aus dieser Ehe entstammen die Kinder Dietmar, Gotthard und Bettina. Im Jahr 1969 legte Viktor Denner seine Meisterprüfung als Maler und Lackierer vor dem Prüfungsausschuss der Handwerkskammer Würzburg mit Erfolg ab. Damals unterstützte er seinen Vater tatkräftig im immer größer werdenden Handwerksbetrieb und war zusammen mit seinem Bruder Edwin maßgeblich daran beteiligt.

1975 begann ein neuer Abschnitt bei der Firma Denner: Sohn Viktor übernahm mit 37 Jahren den Betrieb, zusammen mit seiner Frau Irmgard. Beide verstanden es, mit viel Fleiß und Engagement das Geschäft auszubauen und zu erweitern. Die Belegschaft vergrößerte sich auf über 30 Mitarbeiter. Großprojekte wie die Klöster Andechs, Maria Bildhausen oder Schloss Wetzhausen zählten zu den Aufträgen der Firma.



Neues Leben für alte Stücke

Der "Chef", wie er bei seinen Mitarbeitern genannt wird, wagte sich mit dem Ablaugen und Entfernen von Farben bei alten Möbelstücken und Türen auf ein ganz neues Terrain. Neben den Putz-, Maler,- und Fliesenlegerarbeiten verschrieb sich Denner dem Umgang von alten Sachen aus Omas Zeiten und gilt längst als Geheimtipp für Antiquitätenliebhaber.



Unterwegs in den Bergen

Als begeisterter Bergsteiger machte Viktor Denner viele Touren in den Alpen als Mitglied beim Alpenverein Schweinfurt. Dadurch entstanden Beziehungen, die soweit führten, dass er die Schweinfurter Grubener Hütte im Ötztal von außen und innen renovierte. Vom Deutschen Alpenverein, Sektion Schweinfurt, wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft übertragen. Viktor zählt weiter zu den Mitgliedern der Naturfreunde Schwebheim und ist seit 30. Juni 1966 (51 Jahre) Mitglied der Christlich Sozialen Union, Ortsverband Weichtungen, jetzt Maßbach. Der gläubige Christ zeigt seine humanitäre und soziale Ader bei der Hilfsorganisation "Werke statt Worte". Unzählige Ladungen von Hilfsgütern wurden unter seiner Regie und Mitarbeit mit seinen Firmeneigenen Fahrzeugen transportiert, verladen und mit Hilfstransporten nach Bosnien Herzegowina geschafft.

Eines seiner großen Hobbys sind alte Motorräder und andere Fahrzeuge. Bei der jährlichen Firmenausstellung im Frühjahr sind diese alten Zweiräder jedes mal ein Blickfang für die Besucher.



Firma weitergegeben

Der Betrieb wird seit 1999 erfolgreich weitergeführt von seinem Sohn Gotthard und dessen Ehefrau Margit. Damit ging die Firma in die dritte Generation. Der zweite Sohn Dietmar ist als Fliesenlegermeister angestellt und für den ausführungstechnischen Bereich der Fliesenlegerarbeiten verantwortlich. Schmerzlich war für den Jubilar der Tod seiner geliebten Irmgard, die im Juli 2011 starb.

Heute kommen nicht nur die drei Kinder und die beiden Enkel, sondern sicherlich sehr viele Freunde und Wegbegleiter zum Gratulieren. Trotz seiner 80 Jahre ist Viktor Denner immer noch engagiert und am Dorf- und Vereinsleben in Weichtungen und darüber hinaus interessiert.