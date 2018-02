Vielseitigkeit ist Programm

Milli Genth (46) ist Sängerin, Malerin, Bildhauerin, Musikerin - und Autodidaktin. Als sich die Allrounderin im Herbst 2017 erstmals als Entertainerin im Münnerstädter "Bären" präsentierte, dankte es ihr das Publikum mit langem Applaus und viel Lob für ihre Kunst. Die wiederholt sie nun am Samstag, 24. Februar, 19 Uhr im Schrimpfschen Schloss in Poppenlauer.



In diesem Heimatmuseum ist die umtriebige Milli Genth genau richtig, auch wenn auf den ersten Blick das dröge Wort "Heimat" nicht so recht mit ihrer lebendigen und bunten Kunst zusammengehen will. Aber: Milli Genth besingt und bespricht ihr Leben im Allgemeinen und den Alltag im Besonderen. Und der findet nun mal in Münnerstadt statt, dem kleinen Ort hat sie deshalb auch ein Liebeslied gewidmet.

Milli Genth macht aus Alltagsthemen Kunst, ob es die uns ständig berieselnde Werbung ist oder das Gefühl von Einsamkeit oder Verwurzelung bis hin zur manchmal ängstigenden Zukunftsplanung. Früher setzte sie das nur in Liedern und Gemälden um, jetzt macht sie auch noch was fürs Auge: Ihre Musik- und Themenvideos sind für die 46-Jährige die idealen Vehikel, um ihre manchmal kruden, aber immer überraschenden Ideen auch optisch umzusetzen. Der Eintritt ist frei.