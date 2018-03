Vermisst auf dem Kreuzberg: Bruder löst Suchaktion aus

Eine Wandertour endete am Wochenende mit einer Suchaktion, weil sich zwei Brüder gestritten hatten und sich einer der beiden abseilte. Bergwacht, Rotes Kreuz, Rettungshundestaffel, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz und spürten den Vermissten schließlich unversehrt auf.



Suchtrupp schwärmt aus

Die beiden Brüder brachen zusammen mit einem Bekannten vom Neustädter Haus in Richtung Kreuzberg zu einer Wanderung auf. Warum die beiden Brüder in Streit gerieten ist nach Angaben der Polizei unklar. Einer der beiden verließ daraufhin die Gruppe und ging allein weiter. Nachdem der nach einiger Zeit nicht am Kreuzberg auftauchte machten sich die beiden anderen Sorgen. Sie verständigten die Polizei. Zusammen mit der Bergwacht, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Rettungshundestaffel und der Feuerwehr wurde nach dem Bruder gesucht.

Der Suchtrupp fand den Mann, der sich über seinen Begleiter geärgert und seinen Weg allein fortgesetzt hatte, unversehrt auf einer Verbindungsstraße bei Kilianshof. Ob sich die beiden Brüder im Anschluss bei einem Klosterbier auf dem Kreuzberg versöhnt haben, ist nicht bekannt, teilt die Bad Neustädter Polizei mit. pol/red