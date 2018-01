Verdiente Mitarbeiter ausgezeichnet

Im Rahmen der betrieblichen Weihnachtsfeier der Putz-Maler-Fliesen-Antiquitäten und Ablaugefirma Denner aus Weichtungen ehrte der Firmenchef Gotthard Denner drei verdiente Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit. Denner begrüßte zu dieser Feier auch seinen Vater und Seniorchef Viktor Denner, der schon 2009 den Goldenen Meisterbrief für "40 Jahre Handwerksmeister" von der Handwerkskammer erhalten hat. Viktor Denner war nicht nur jahrelanger Chef, sondern ist auch 49 Jahre Malermeister in der 1925 gegründeten Firma, derzeit in der dritten Generation.



25 Jahre im Unternehmen

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Richard Schlembach aus Großwenkheim, tätig als Verputzer- und Malervorarbeiter, Udo Albert aus Stadtlauringen (Verputzer- und Malerfacharbeiter) sowie Andreas Hof aus Obermaßfeld, (Fliesenleger). Alle drei sind 1992 in die Firma eingetreten und wurden von Gotthard Denner als sehr zuverlässige und geschätzte Mitarbeiter mit hoher fachlicher Kompetenz in allen Arbeitsbereichen gelobt. Im Namen der Handwerkskammer Unterfranken übergab er den Jubilaren die Ehrenurkunde mit einem Glückwunschschreiben und von der Firma einen Präsentkorb und einen Scheck.

In diesem Zusammenhang erwähnte Denner eine Reihe weiterer Mitarbeiter, die der Firma seit vielen Jahren die Treue halten. So sind Dietmar Denner als Fliesenleger 34 Jahre, Fredi Ebert als Fliesenleger 36 Jahre, Bernd Geheeb, Verputzer 21 Jahre, Andrej Weber, Maler und Verputzer 20 Jahre und weitere die von 15 bis 19 Jahre im Dienst der Firma stehen. Zurzeit zählt der Betrieb 15 Mitarbeiter inklusive einem Auszubildenden. "Diese geballte Kraft von Berufserfahrung macht deutlich, dass ein gutes Betriebsklima herrscht", sagt Chef Gotthard Denner.



Stolz auf Mitarbeiter

Und weiter: "Ich bin stolz auf alle Mitarbeiter, die zum Teil über lange Jahre hinweg ihre Arbeitskraft in den Dienst des Betriebs gestellt haben." Einen Dank richtete er auch an seine Frau Frau und Firmenchefin Margit Denner. "Nur mit einer starken Frau an der Seite und mit guten, zuverlässigen Mitarbeitern kann ein Familienunternehmen bestehen."

Für das Unternehmen hofft Denner, dass es in den immer schwieriger werdenden Zeiten erfolgreich tätig sein kann. Dazu ist die Unterstützung und der Zusammenhalt aller Mitarbeiter gefordert, appelliert der Chef weiter.