"Unsichtbare Sterne" im Pferdestall

Am Freitag, 23. Februar, findet um 19 Uhr im TiP (Theater im Pferdestall) eine Uraufführung statt. "Unsichtbare Sterne" von Sophie Reyer beschreibt die Welt aus der Sicht eines Mädchens mit Behinderung und passt damit zum Spielzeitthema "Wirklichkeiten". La kann vieles nicht, aber sie nimmt unsichtbare Sterne wahr und hört eine Stimme, die Geschichten erzählt. Sie erlebt immer stärker auch die Ablehnung ihrer Umwelt. Im Rahmen der Besonderen Reihe des Theaters Schloss Maßbach spielt Jehanne Worch in der Inszenierung von Julia Kren, die Bühne besorgte Jörn Hagen, Musik: Constantin Kren. Kartenreservierung sind unter Tel: 09735/ 235 möglich. Eine zweite Vorstellung gibt es am Samstag, ebenfalls um 19 Uhr.