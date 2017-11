Ungeheure Hilfsbereitschaft

Insgesamt waren im Vorjahr vier Sattelzüge in die bedürftige Regionen gestartet. Geladen hatten sie 3054 große Pakete mit Lebensmitteln, 3500 Weihnachtstüten mit Süßigkeiten und Geschenken für die Kinder in Vukuvar und Vinkovci, 665 Pakete mit Kleidung sowie 700 Pakete mit Hygieneartikeln und Windeln. Weiterhin lieferte "Werke statt Worte" 32 Pakete Spielsachen, 60 Pakete Bettwäsche und Schlafdecken, 75 Rollstühle und Gehhilfen, 57 Pakete Haushaltswaren und vieles mehr. "Insgesamt wurden 78 Tonnen an Hilfsgütern geliefert. Eine 16 jährige an Leukämie erkrankte Jugendliche konnte mit 500 Euro für teure Medikamente unterstützt werden.



Der Verein hofft auch in diesem Jahr wieder auf die tatkräftige Unterstützung von Kindergärten, Schulen, Pfarrgemeinden, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen. Auch in diesem Jahr werden wieder Lebensmittel und Hygieneartikelpakete (keine anderen Sachen) im Wert von ca. 25 Euro oder auch mehr gesammelt. Speziell für Weihnachten werden Christstollen, Kaffee, Gebäck, Tee, Schokolade, Kerzen, Bonbons und kleine Spielsachen gesammelt. Getrennt von den Lebensmitteln verpackt, sollen Seife, Waschpulver und Hygieneartikeln sein.



Die Pakete können in Weichtungen am 2. Dezember jeweils von 9 bis 12 Uhr auf dem Betriebsgelände der Firma Gotthard und Viktor Denner abgegeben werden. Zur gleichen Zeit werden auch in Löffelsterz Pakete angenommen. Dort kommt am 2. Dezember ab 10.30 Uhr auch der Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder. Dazu spielt die Blaskapelle "Frohsinn" weihnachtliche Weisen.



In Kürze wird der 395. Sattelzug verladen. Werke statt Worte hat 1994 mit dem ersten Lkw begonnen. Damals ahnte noch niemand, dass es einmal so viele werden sollten.