Umgang mit Abfall macht Kindern Spaß

Spielerisch ging es in der Seger-Umweltschule um Mülltrennung, Umweltbewusstsein und Entsorgungsaufgaben, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma.



Während der Betriebsführung durften sich die Kinder auf die Fahrzeugwaage des Unternehmens stellen, die firmeneigene Werkstatt besichtigen oder einen Blick in die Schüttgüterboxen werfen. Gemeinsam brachten die 20 Teilnehmer des Ferienprogramms 590 kg auf die Waage - im Vergleich dazu wiegt ein leeres Müllfahrzeug der Firma rund 20 Mal so viel.



Müll-Rallye

Zu sehen, wie eine Mülltonne in das Müllauto gekippt wird, oder mal selbst in einer Radladerschaufel und hinter dem Steuer eines Lkw Platz zu nehmen, das sind einige weitere Highlights des Ferienprogramms.



Bei einer Müll-Rallye konnten die Kinder ihr eigenes Wissen zur Mülltrennung erweitern und in einem Staffellauf gegeneinander als Sortierer antreten.



Kunstprojekt auf Betriebshof

Mit einem Kunstprojekt, das nun auch auf dem Betriebshof ausgestellt ist, fand das jährliche Ferienprogramm seinen Abschluss.Die Nachwuchs-Müllexperten sind begeistert. Auch die Firma Seger freut sich, einen Beitrag zur Umwelterziehung leisten zu können.