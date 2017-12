Um- und Ausbau des Rathauses vertagt

Bereits bei den Beratungen zum Haushalt befasste sich das Gremium mit dieser Thematik und stellte für die Gesamtmaßnahme "Sanierung Rathaus" insgesamt 50.000 Euro ein. Davon sind laut Verwaltung 2017 erst 16.000 Euro verbraucht. Nun wurde der Einbau einer Akustikdecke beraten und vom Bürgermeister Egon Klöffel ein Angebot eingeholt, das sich auf 6604,50 Euro beläuft. In der ergebnisoffenen Beratung und Diskussion stellte Gemeinderat Werner Wenzel die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoller sei, erst ein Gesamtkonzept für den Umbau zu erstellen, bevor mit dem Umbau des Rathauses begonnen werde. Diese Meinung vertrat auch Frank Pfennig mit seinem Antrag, doch erst den Bauhof fertig zu stellen, bevor das Rathaus zur Debatte steht. Schließlich einigten sich die Räte mehrheitlich, bis zur Januar-Sitzung für alle geplanten Maßnahmen entsprechende Angebote einzuholen, um dann zu entscheiden.



Für die Erweiterung des Gemeindebauhofes ist eine Generalschließanlage notwendig. So wurde von der Verwaltung ein Angebot der Firma Herbert Walter aus Schweinfurt für diese Anlage in Höhe von 2656,14 Euro brutto vorgelegt. In der Sitzung wurde dem Gemeinderat ein weiteres Angebot der gleichen Firma mit 28 Zylindern zum Angebotspreis von 1667,07 Euro brutto präsentiert. Den Unterschied begründete Bürgermeister Klöffel damit, dass es sich beim ersten Angebot um den "Mercedes" der Schließanlagen und beim zweiten um einen "Kleinwagen" handele. Die Firma Walter hat bereits Schließanlagen für andere gemeindliche Anwesen geliefert und eingebaut, es wurden deshalb keine weiteren Angebote anderer Firmen eingeholt. Das Gremium entschied sich für das günstigere Alternativangebot und beauftragte die Firma Walter.



Hitzige Debatte über Türen

Ebenfalls zur Erweiterung des Bauhofes gehörte eine Rechnungsanerkennung für neue Türen. Für den Nebeneingang wurde bereits eine Türe von der Schreinerei Egon Klöffel aus Thundorf zum Preis von 882,09 Euro brutto geliefert. Für die noch fehlende Haupteingangstüre fallen die gleichen Kosten an. Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde die Vorgehensweise des Bürgermeisters gerügt, weil die erste Türe ohne einen Beschluss vorher herbeizuführen geliefert und eingebaut wurde. Nach der zum Teil hitzigen Debatte beschloss der Gemeinderat, die Rechnung für die Nebeneingangstüre anzuerkennen sowie die Kosten für die Haupteingangstüre zum selben Preis zu genehmigen. Im übrigen, so der Bürgermeister, werden die Türen zum Einkaufspreis weiter gegeben.



Lieferfrist für Laubverladegebläse nicht eingehalten

Um eine weitere nachträgliche Rechnungsanerkennung ging es bei der Beschaffung eines Laubverladegebläses für den Gemeindebauhof. Das Gerät wurde dringend für die Pflege der gemeindlichen Grünanlagen benötigt und vom Bürgermeister bei der Firma Anton Full (Burghausen) in Auftrag gegeben. Die Auftragsbestätigung beläuft sich auf 3555,01 Euro brutto. Für diese Beschaffung hatte der Bürgermeister das Okay des Gemeinderates. Nur wurde von der Firma die Lieferung nicht eingehalten, was einigen Gemeinderäten sauer aufstieß: "Jetzt ist Winter, jetzt brauchen wir das Gerät nicht mehr." Trotzdem wurde nachträglich und mehrheitlich beschlossen, das Laubverladegerät zu Preis von 3555,01 Euro anzuschaffen und die Rechnung nachträglich anzuerkennen.



Baumpflegemaßnahmen notwendig

Bedingt durch das Umfallen eines Baumes in der Lindenallee in Thundorf beauftragte die Gemeinde die Firma Jacob Baumpflege mit der Erstellung und der Erfassung eines Baumkatasters. Die Kosten beliefen sich dabei auf 733,04 Euro. Bei dieser Maßnahme wurde festgestellt, dass verschiedene Baumpflegemaßnahmen wie Totholzbeseitigung, Lichtraumprofil freischneiden, Fachgutachten, sowie Schnittgut häckseln unumgänglich sind. Für diese Arbeiten hat die Firma Jacob ein Angebot in Höhe von 9769,90 Euro vorgelegt. Vor einer Auftragsvergabe sollen laut mehrheitlicher Meinung des Gemeinderates weitere Angebote eingeholt werden. Der Gemeinderat beschließt, den Ersten Bürgermeister bis zur nächsten Sitzung zu beauftragen, weitere Angebote einzuholen und dem Gemeinderat zur Beratung und Abstimmung vorzulegen.



Bestätigt wurden vom Gemeinderat in der Sitzung die neugewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Rothhausen, Dominik Englert (1. Kommandant) und Volker Mauer (Stellvertreter).



Im Punkt Verschiedenes und Anfragen der Gemeinderäte wollte Edwin Braun eine Protokollergänzung zur 42. Gemeinderatssitzung, betreffend der Elektroinstallation im Bauhof. Matthias Geier monierte zu Recht, dass die Dorflampen ausfallen und sich die Reparatur so lange hinzieht. Bernd Müller stellt die Frage nach dem neuesten Stand der drei Windräder in Rothhausen. Hier gab der Bürgermeister zur Antwort, dass die Baywa ihren Vertrag zurückgezogen hat, die Vierjahresfrist abgelaufen ist, und somit das Vorhaben nicht realisiert wird.