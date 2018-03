Überraschende Ehrung für Vorsitzenden

Eine Überraschung erwartete den Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Münnerstadt bei der Generalversammlung. Albert Laudensack wurde geehrt und wusste zuvor nichts davon. Der Vorstand hatte ohne Wissen des Vorsitzenden beim Diözesanverband Würzburg die Verleihung der Diözesanen Ehrennadel an Laudensack für seine langjährigen Verdienste um die Kolpingsfamilie Münnerstadt beantragt. Dies wurde genehmigt. Anneliese Albert las eine umfangreiche Laudatio vor, die Laudensacks großen Einsatz während der letzten 24 Jahre darstellte. Der Regionalvorsitzende und stellvertretende Diözesanvorsitzende Elmar Will war zur Ehrung gekommen. Mit persönlichen Worten überreichte er Laudensack die Ehrennadel und eine Urkunde. Er bezeichnete ihn als ruhigen und zuverlässigen Menschen. Mit einem Wort Adolph Kolpings "Schön reden tut's nicht, die Tat ziert den Mann", beschloss er die Ehrung.

Die Neuwahl des Vorstands leitete Eugen Albert. Als Präses wurde P. Winfried einstimmig wieder gewählt. Albert Laudensack und Anneliese Albert, die seit 1994 ihre Ämter ausüben, haben im Vorfeld der Generalversammlung jüngere Nachfolger gesucht. Da sich keine fanden, erklärten sie sich noch einmal zur Wahl bereit. So wurden Albert Laudensack als 1. und Anneliese Albert als 2. Vorsitzende einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Nach dem Tode des Schriftführers Arnold Nöth hatte Anneliese Albert kommissarisch auch das Amt der Schriftführerin übernommen. Nachdem sich kein Ersatz fand, erklärte sie sich bereit, weiterhin bei Vorstandssitzungen die Protokolle anzufertigen. Kassier bleibt Ralph Geßner.

In einem ausführlichen Bericht ließ Laudensack die Veranstaltungen des letzten Vereinsjahres Revue passieren. Herausragende Ereignisse waren eine Fahrt nach Berlin, ein Halbtagesausflug nach Kitzingen und ein Oktoberfest im Jugendzentrum anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Kolpingsfamilie. Unter dem Motto "Geht doch" fanden in der Alten Aula unter der Regie von Andreas Albert und Wilhelm Schmitt zwei erfolgreiche Faschingssitzungen statt. Während des gesamten Jahres werden von fünf bis sieben Trainerinnen 45 Mädchen in drei Garden betreut und trainiert. Der Kolpingsfamilie gehören zur Zeit 133 Mitglieder an.

Unter der Leitung von Burkhard Schodorf wurden zwei Rumänientransporte durchgeführt. Für die Rumänienaktion ist auch der Strickkreis der Damen jeden Dienstagnachmittag am Werkeln. Die Finanzierung der Transporte wird von vielen Spenden unterstützt. Eine gute Einnahmequelle sind die im Auftrag der Kolpingsfamilie in Münnerstadt und umgebenden Ortschaften aufgestellten Altkleidercontainer.

Kassier Ralph Geßner berichtete über den Kassenstand. Die Prüfer Johannes Breitenbach und Wilhelm Schmitt bescheinigten eine einwandfreie Führung und so wurde schließlich der Vorstand einstimmig entlastet.

Anneliese Albert gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen des kommenden Vereinsjahres. Es soll im September eine Vier- Tagesfahrt in den Bayerischen Wald stattfinden. Zwei Halbtagesausflüge gehen im Juni nach Bad Brückenau ins Fahrradmuseum und im Oktober zur Betriebsbesichtigung bei Rother Bräu in der Rhön. Am 21. Juli geht es zu den Sömmersdorfer Passionsspielen. Elmar Will lud ein, am 7. April in der Würzburger Augustinerkirche am Kolping - Zukunftsforum mitzumachen. In Hammelburg findet am 13. April der Kolping-Cup statt. Interessenten melden sich bei Margit Geßner.