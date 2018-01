TV Poppenlauer: Der Gegner wird nie müde

Bruno Pfister steht an einer Tischtennisplatte in der Schulturnhalle von Poppenlauer und spielt konzentriert gegen einen Gegner, der nie müde wird, der sich keine Unaufmerksamkeiten leistet, keinen einzigen Ball ans Netz oder über die Platte schießt. Dieser unfehlbare Gegner ist kein Spieler aus Fleisch und Blut, sondern eine Ballwurfmaschine mit einer ausgeklügelten Elektronik und Mechanik.



Die Maschine konnte die Tischtennisabteilung des TV Poppenlauer erst vor wenigen Tagen anschaffen. Das Geld dafür stammt aus der alljährlichen Glühwein-Verkaufsaktion von Martina und Uwe Bartenstein. Sie ließen sich das Gerät jetzt vorführen und waren sichtlich beeindruckt.



In Hof bei der Lotto-Annahmestelle verkaufen die Bartensteins seit Jahren vor Weihnachten einen Tag lang Glühwein und werden dabei auch von vielen Jugendlichen unterstützt. Bei der Aktion am 22. Dezember 2017 kamen knapp 800 Euro zusammen, die dann aufgerundet wurden.



Die Erlöse aus früheren Verkaufsaktionen flossen zum Beispiel dem Kinderhort und dem Kindergarten in Poppenlauer zu. Das Geld, das beim Glühweinverkauf im letzten Jahr zusammen kam, ging jetzt an die Tischtennisabteilung des TV Poppenlauer. Er hat damit eine Ballwurfmaschine angeschafft, mit der die Jugendlichen, aber natürlich auch die Erwachsenen, trainieren können. Das Geld reichte sowohl für die Ballwurfmaschine als auch für eine große Zahl von Bällen und für Kabel.



"Wir haben eine sehr rührige und erfolgreiche Tischtennis-Abteilung" sagt Bruno Pfister, der die Abteilung 40 Jahre lang leitete und nun Jugendtrainer ist. Die 1. Herrenmannschaft ist Tabellenführer in der zweiten Bezirksliga mit drei Punkten Vorsprung und wird wohl aufsteigen. "Das wäre der dritte Aufstieg in Folge", ergänzt der Vorsitzende des Turnverein Poppenlauer, Dennis Heuchler.



Die Ballwurfmaschine, die einfach an eine normale Tischtennisplatte angeschraubt wird, kann manuell betrieben werden, hat aber auch 64 Programme. Sie kann bis zu 170 Bälle pro Minute spielen, Ball-Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde sind möglich.