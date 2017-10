Therapie bei Krebs wird immer individueller

Moderiert wurde die Veranstaltung mit über 30 Teilnehmern von Dr. Bernd Seese, dem Chefarzt für Pneumologie am Thoraxzentrum. Ziel war die neuesten Entwicklungen im Kampf gegen Lungenkrebs (Bronchial- karzinom) aufzuzeigen und sich auszutauschen.

"Lungenkrebs ist heute noch die häufigste zum Tode führende Krebserkrankung in Deutschland, zumindest bei Männern. Durch Rauchen sterben in Deutschland jährlich 110 000 Menschen", so Dr. Boris Kardziev, Chefarzt der Chirurgie am Thoraxzentrum. Ebenso entstünden durch Zigarettenrauch weitere Erkrankungen wie COPD (chronische obstruktive Bronchitis/Lungenemphysem) oder KHK (Koronare Herzkrankheit). Ist die Operation das Mittel der Wahl, dann müsse diese besonders schonend durch einen minimalinvasiven durchgeführt werden. Diese Operationstechnik wird am Thoraxzentrum in Münnerstadt standardmäßig durchgeführt.

Damit der Patient nach der Operation schnell wieder beweglich wird und mit der Atemtherapie beginnen kann,sei zudem ein effektives Schmerzmanagement sehr wichtig.

Um den nach einer Operation evtl. vorhandenen Wundschmerz nicht zu einem chronischen Schmerz werden zu lassen , sind verschiedene effektive Möglichkeiten vorhanden," berichtete Dr. Jörn Weymann, Chefarzt Anästhesie, am Thoraxzentrum.

Auch in der Strahlentherapie werden, so Informationen im Symposium, die Konzepte laufend optimiert. Der Körper könne die Schäden an seinen gesunden Zellen sehr gut reparieren, das gelingt der Krebszelle nicht, sie will sich nur teilen", so Privatdozent Dr. Reinhart Sweeney, Chefarzt Strahlentherapie am Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Durch hochpräzise Bestrahlung (Stereotaxie) gelinge heute punktgenau eine Tumorbehandlung mit weniger Nebenwirkungen.Dr. Markus Horneber, Oberarzt Onkologie am Klinikum Nürnberg und Sprecher des Kompetenznetzes Komplementärmedizin in der Onkologie (KOKON), berichtete darüber, was Komplementär- und Alternativmedizin leisten kann. Von den angebotenen Methoden und Verfahren seien viele nicht oder nicht ausreichend auf ihren therapeutischen Nutzen oder Schaden überprüft. Wichtig sei, diese nach wissenschaftlichen Kriterien zu bewerten. Das hat sich der Forschungsschwerpunkt KOKON zum Ziel gesetzt. Als sehr hilfreich habe sich die Bewegungstherapie (körperliches Training) erwiesen und verschiedene Entspannungsverfahren.

Chefarzt der Rangau-Klinik in Ansbach-Strüth, Dr. Thomas Fink, referierte über die Bedeutung der Molekulargenetik, Immunonkologie und Chemotherapie und gab ein Update zur medikamentösen Tumortherapie des Bronchialkarzinoms. Dr. Barbara Deschler-Baier, Oberärztin Onkologie an der Universitätsklinikum Würzburg, informierte über immunonkologischen Therapie. "In diesem Bereich hat sich der Horizont dramatisch erweitert", sagt sie. Innerhalb der letzten Monate wurden bei verschiedenen Krebserkrankungen neue Immuntherapeutika zugelassen. Eine Herausforderung sei die passenden Patienten für die Therapie zu finden, denn nicht alle profitieren in gleichem Maße davon. Aber auch diese hochmoderne immunonkologische Therapie beinhalte Nebenwirkungen, die sich h von den Nebenwirkungen einer Chemotherapie unterscheiden und mitunter schwierig zu erkennen sind.

Festgestellt wurde, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Vordergrund stehen muss. Es gehe um das Wohl des Patienten.