Theinfelds Trachtenkapelle läutet Jubiläumsjahr ein

Seit 1988 steht dieses Konzert auf dem jährlichen Veranstaltungskalender und vermittelt vorweihnachtliche Stimmung. In vielen Proben wurden die Musiker von Dirigent Ziegler auf dieses Event hin geschult, so bei einem Probenwochenende in Oberwaldbehrungen. In diesen drei Tagen wurde auch die Geselligkeit bei gemeinsamen Aktivitäten, am Abend nach den Proben, gepflegt, dieses Jahr waren sie zusätzlich beim Kegeln in Ostheim. Versorgt wurden die Musiker, unter Mithilfe, von Vereinskoch Norbert Geier.



Den krönenden Abschluss bildete der Probensonntag eine Woche vor der Veranstaltung im Musikheim Theinfeld. Erst probte das Hohe Blech, es folgten das Tiefe Blech, die Klarinetten und Flöten und schließlich die Gesamtprobe. Das so zusammengestellte, abwechslungsreiche Programm bietet wieder verschiedene Stilrichtungen, angefangen von der traditionellen Blasmusik, über Moderne bis hin zu weihnachtlichen Stücken an.



Ausgearbeitet und arrangiert wurde dieses Programm von Dirigent Ziegler. "Maßgeschneidert für die Kapelle", sagt der älteste Musiker Paul Geier. Durch ganz gezielte und konzentrierte Proben gelingt es Ziegler immer wieder, die hoch gesteckten Ziele zu erfüllen. Sein Motto lautet: "Das Beste ist gerade gut genug, und kann noch besser werden". Vorsitzender Thomas Schmitt weiß dies zu schätzen und ist froh, den erfolgreichen Dirigenten schon 20 Jahre bei der Trachtenkapelle zu haben. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Es werden jedoch Spenden für einen sozialen Zweck erbeten.



Mit diesem Konzert wird das Jubiläumsjahr, "50 Jahre Trachtenkapelle Theinfeld", vom 21. bis 23. Juli 2018, eingeläutet. Das Highlight dieses Jubiläumsfestes ist zweifelsohne neben dem Festzug und den vielen Musikkapellen, der Auftritt von Michl Müller am 21. Juli im Festzelt mit seinem

neuen Programm "Müller nicht Shakespeare".