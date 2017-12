Theaterabend als grotesk-komisches Ereignis

Im Intimen Theater hat am Freitag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, die Komödie "Venedig im Schnee” von Gilles Dyrek Premiere. In der Regie von Susanne Pfeiffer spielen Benjamin Jorns, Anna Schindlbeck, Georg Schmiechen und Silvia Steger. Die Bühne gestaltete Patrick Schmidt.



Zufällig hat Jean-Luc seinen früheren Studienkollegen Christophe getroffen und ihn samt neuer Partnerin spontan zum Abendessen zu sich und seiner Verlobten Nathalie eingeladen. Patricia hat sich mit Christophe heftig gestritten und überhaupt keine Lust auf ein Abendessen, bei dem sie niemanden kennt. Wütend beschließt sie, den ganzen Abend kein Wort von sich zu geben, was dazu führt, dass die Gastgeber sie für eine Ausländerin halten. Mit diabolischem Vergnügen steigt Patricia in dieses Spiel ein: Plötzlich redet sie eine Fantasiesprache und erfindet sich ein vom Krieg heimgesuchtes Heimatland mit dem Namen Chouvenien. Wie die Gastgeber darauf reagieren, ist höchst amüsant und entlarvend.



Mit fantasievollem Sprachwitz werden die Verwirrungen, Missverständnisse und Verwechslungen auf die Spitze getrieben und lassen den Theaterabend zu einem grotesk-komischen Ereignis werden.



"Venedig im Schnee” steht bis Ende Januar in Maßbach und in Gastspielorten der Region auf dem Spielplan. Infos und Karten unter