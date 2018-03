Starke Ehrungen für eine starke Kleinwenkheimer Mannschaft

Der geschäftsführende Vorsitzende Nico Reuß freute sich bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinwenkheim, dass der Verein Hand in Hand mit dem Musikverein arbeite, zu dessen eigenem Ehrenabend man die Bewirtung übernahm und im Gegenzug musikalische Unterstützung für das Feuerwehrfest im Mai erhielt. Auch der Gesangverein Kleinwenkheim wurde lobend erwähnt, da dieser zu einem sehr begeisternden Festgottesdienst beitrug. Bei diesem rundum gelungenen Fest zum 25-jährigen Jubiläum der Damen in der Wehr passte einfach alles, Wetter, Besucherzahlen, die Bewirtung und die ganze Organisation samt Vorführungen wurden perfekt abgewickelt. Reuß sprach den Helfern noch einmal seinen Dank aus. Weitere Veranstaltungen wie Kegelabend, Fasching, runde Geburtstage ... galt es ebenfalls noch zu organisieren.



Enttäuscht war indessen der Vorsitzende, dass nach der frühzeitigen krankheitsbedingten Absage des Bürgermeisters keiner der Stellvertreter erschien. Reuß verlas zumindest eine E-Mail von Ortssprecher Ralf Verholen.



Starke Mannschaft

Die Wehr zählt aktuell 43 aktive Mitglieder, wobei tagsüber, auch aufgrund der Firma Vorndran, mehr Aktive für Einsätze verfügbar sind als bei jeder anderen Wehr im Stadtgebiet. Somit zählt die Kleinwenkheimer Wehr am Tage zur stärksten Mannschaft in Münnerstadt. Dafür erhielten die Floriansjünger auch ein großes Lob der Kreisfeuerwehrführung.



Kommandant Marco Gessner berichtete von einem ruhigen Jahr mit drei Bränden, einer technischen Hilfeleistung und drei sonstigen Tätigkeiten. Der größte Brand forderte die Wehr ordentlich: Am 3. April 2017 wurde in Maria Bildhausen die alte Kegelbahn samt Bäulein Opfer der Flammen. Unter Bravour meisterten Kommandant Gessner als Einsatzleiter mit seiner Mannschaft die Organisation und Abwicklung der 250 Ersthelfer am Brandherd. Von weiteren Termine auf Kreisebene, mehreren Großübungen, Schulungen in Digitalfunk und Erste Hilfe und noch einem Unfall (Technische Hilfeleistung) in Kleinwenkheim wusste er zu berichten. Verkehrsregelungen, unter anderem in Maria Bildhausen beim Weihnachtsmarkt und Forum Cistercium, mit weit über 10.000 Besuchern, sowie Fahnenabordnungen beschäftigten die Wehr. Ein großer Dank an alle Unterstützer im zurückliegenden Jahr folgte. Danach gab es Berichte der Atemschutzgeräteträger, der Jugendgruppe sowie der Damengruppe.



Bei den Ehrungen wurde Wolfgang Brust für 40 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Er war ein prägender Mann der Wehr, mit unter anderem 24 Jahren als Vorsitzender. In seine Zeit als Vorsitzender fiel die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehr-Gerätehauses sowie die Anschaffung des Löschfahrzeuges LF8/6. Er ließ es sich nach seiner Ehrung auch nicht nehmen, ein paar rückblickende und in Erinnerung schwelgende Worte an die Mannschaft zu richten.



Auch Mario Denner wurde für 25 Jahre aktive Dienstzeit und Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet und erhielt dafür einen traditionellen Dankes-Krug. Er ist noch aktiv als Gerätewart, seine Auflistung an Ausbildungen und Lehrgängen liest sich wie eine Endlos-Liste in Feuerwehrtätigkeiten. Die weiteren Jubilare waren Björn Morber, und Konrad Bader ebenfalls für 25 Jahre Mitgliedschaft, wobei letzterer mit 32 Jahren noch seine Ausbildung als Atemschutzgeräteträger absolvierte und dies über viele Jahre aufrecht erhielt und ausübte.



Auch die Jugendgruppe erhält im kommenden Jahr wieder Verstärkung. David Borst und Timmy Tokaiqali wurden durch die Führung neu in die Feuerwehr aufgenommen.



140-Jähriges geplant

Der Vorstand plant schon das nächste große Fest im Jahr 2019 zum 140-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Kleinwenkheim. Hier soll ein großes Programm am Wochenende 18. bis Mai 2019 am Festplatz Gock durchgezogen werden. Einzelne Details dazu ließ Reuß schon durchblicken, der genaue Ablauf soll dann in den nächsten Wochen beschlossen werden.



Kreisfeuerwehr-Frauenbeauftragte Birgit Below berichtete über die Frauenquote in den Wehren im Landkreis. Über die kommenden Termine informierte Kreisbrandmeister Guido Schneider: unter anderem mit einem gasbefeuerten Brandübungscontainer in Oberthulba und einem holzbefeuerten Brandübungscontainer, der im August in Kleinwenkheim als Übung für alle Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen soll.