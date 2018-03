Stadt sucht noch Mitstreiter für Fest

Auf einem guten Weg ist die Organisation des Stadtfestes "Musik und Märkte" 2018 vom 6. bis 8. Juli. Während die Hauptbands bereits fest gebucht sind und auch das weitere musikalische Rahmenprogramm weitgehend steht, werden noch Mitstreiter gesucht, die Teile der Versorgung der Gäste übernehmen. Das betriff vor allem den Anger. Bei einem weiteren Treffen des Arbeitskreises sollen die noch offenen Frage geklärt werden. "Nachdem es ausdrücklicher Wunsch der Mitglieder des Stadtrates der Stadt Münnerstadt ist, dass sich möglichst viele Vereine, Institutionen und interessierte Einzelpersonen an der Arbeit des Arbeitskreises Musik und Märkte sowie an der Veranstaltung Musik und Märkte aktiv beteiligen, würde ich mich über eine rege Beteiligung freuen und bitte um eine möglichst zahlreiche Teilnahme", heißt es in der Einladung zur Arbeitskreissitzung, die Zweiter Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) unterschrieben hat. Er hatte sich in den letzten beiden Wochen als Vertreter des Bürgermeisters um die Organisation des Stadtfestes gekümmert.



Inzwischen ist Bürgermeister Helmut Blank (CSU) zurück. Er erinnert daran, dass der Stanayer Platz schon vor Jahren als zweiter Veranstaltungsort gedient hatte, weil das von den Münnerstädtern so gewünscht worden war. Es gebe immer wieder Klagen vor allem von älteren Stadtfestbesuchern, denen die Musik an den Abenden am Anger einfach zu laut sei. Im letzen Jahr hatte der Stadtrat dann die Wiederbelebung des Stenayer Platzes gefordert und heuer eigens dafür das Budget von 15 000 Euro auf 17 000 Euro erhöht. Weil das Kommunalunternehmen "Kultourismus im Schloss" zum Ende letzten Jahres geschlossen worden war, übernimmt die Münnerstädter Stadtverwaltung heuer die Organisation. Der Leiter der Städtischen Musikschule Münnerstadt, Thomas Reuß, hat das Musikprogramm auf die Beine gestellt, unterstützt durch Markus Barthel von "Livin' 4 The Moment". Das Programm hat Thomas Reuß dem Stadtrat bereits vorgestellt.



Für die Versorgung der der Gäste haben sich auch schon Vereine und Gewerbetreibende gefunden. Wie in den Jahren zuvor wird sich der TSV Münnerstadt um die Getränke, und die Kaffeebar auf dem Anger kümmern. Das Weingut Kilian versorgt beide Veranstaltungsorte mit Wein, wobei der Ausschank am Stenayer Platz von der Heimatspielgemeinde in Trachten übernommen wird. Die Freiwillige Feuerwehr und der Sängerkranz Reichenbach wollen sich um die Getränke am Stenayer Platz kümmern, die Metzgerei Klöffel verköstigt die Besucher. Bei der Sitzung des Arbeitskreises sollen noch Einzelheiten festgelegt werden.



Beim Hauptveranstaltungsort, dem Anger, gibt es heuer ein kleines Problem. Die Metzgerei Glasauer, ist nicht dabei. Stephan Glasauer hat aber zugesagt, Interessenten bei Bedarf die notwendigen Geräte zur Verfügung zu stellen. Fest steht bisher, dass der Sportfischerclub wieder im Boot sein wird, und ein Pizzawagen wird vor Ort sein. Nun sind weitere Interessenten gefragt, die das Angebot erweitern wollen. Diese sollten zur Sitzung amk Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses dabei sein. "Wir wollen den Vereinen die Möglichkeit bieten, beim Stadtfest dabei zu sein, sagt Helmut Blank. Dieser Aufruf richtet sich ausdrücklich an alle Stadtteile. Heuer wird es auch keine Standmiete geben. Die Anbieter müssen laut Stadtratsbeschluss fünf Prozent ihres Umsatzes an die Kommune abführen.