Spendenmarathon am Schönborn-Gymnasium

Einen wahren Spendenmarathon für den wohltätigen Zweck gab es am Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums in Münnerstadt. Mit zwei Benefizaktionen wurde Geld eingenommen, das nun an Bedürftige geht. So freute sich eine Schülerinnen-Gruppe der Q11, der Kinderstation des Leopoldina-Krankenhauses in Schweinfurt einen Spendencheck über 500 Euro zu überreichen. Bei einer Spendensammlung durch den Comic-Verkauf der jetzigen Klasse 7b und einem Kleiderbasar am Schulfest hatte man rund 120 € eingenommen. Im Gedanken, etwas gutes tun zu wollen, bat man außerdem Schüler, Lehrer und Eltern darum, für die Kinder, die die Vorweihnachtszeit im Krankenhaus verbringen müssen, einen Betrag zu spenden. So kamen noch einmal rund 530 € hinzu, die Ganztagsbetreuung der Schule beteiligte sich mit 250 Euro, so dass 900 Euro an Spendengeldern zur Verfügung stand. Doch damit nicht genug: von einem Teil des Geldes kaufte man 50 unterschiedliche Geschenke, die liebevoll verpackt und nach Schweinfurt gebracht wurden. Dort begrüßten die als Engel verkleideten Schülerinnen und Schüler die Kinder und Jugendlichen und sorgten mit verschiedenen Weihnachtsliedern für eine heimelige Stimmung. Mit den übergebenen restlichen 500 Euro soll das Spielzimmer der Station in Schweinfurt umfangreicher ausgestattet werden. Da die Aktion bei den Kindern und Jugendlichen so gut ankam, soll sie auch im nächsten Jahr wiederholt werden.

Für den guten Zweck aktiv waren auch die Kinder der Klassen 5 b und 5 c aus der Ganztagsbetreuung im Semi. So fertigten sie einen Stern, der im Rahmen der "Sternstunden Aktion" versteigert wurde. Andere buken Plätzchen, es wurde auch gebastelt. Beim den traditionellen Advents-Cafés wurde außerdem eine Tombola ausgerichtet, so dass hier insgesamt 500 € eingenommen werden konnten. Dieses Geld ging zu gleichen Teilen an die Kinderstation des Leopoldina-Krankenhauses in Schweinfurt sowie das Tierheim Wannigsmühle. Christina Wirsching, die Vizepräsidentin der Stiftung Tierheim Wannigsmühle, freute sich, dass sie den Betrag nun für die Tiere verwenden kann: "Wir werden das Geld hier gut für unsere Schützlinge einsetzen können. Ich bedanke mich herzlich für das Engagement". Jonas Freund, Sophie Dietz und Isabella Prause von den Klassen 5 b und c des Gymnasiums waren bei der Spendenübergabe in Wermerichshausen mit vor Ort. "Es hat viel Spaß gemacht, für den wohltätigen Zweck zu sammeln", so Sophie Dietz. Und Isabelle Prause meint weiter: "Ich bin total begeistert, dass die Tiere hier von der Spendenbereitschaft profitieren können". "Uns war es wichtig, dass das Geld für regionale Projekte verwendet wird", erklärt Erzieherin Christina Glückert. Besonders freut es sie, dass sich die Schüler sozial engagieren, was ein wichtiges Ziel ist. "Schließlich sind wir ein humanistisches Gymnasium, bei dem die Grundwerte der Menschlichkeit gelebt werden sollen", stimmt ihr ihre Kollegin Corina Markert zu. Gesammelt wurde das Geld in der Adventszeit, "und da sollte man auch an andere denken", so Glückert. Und wenn dann das Sammeln für die gute Aktion auch noch Spaß macht, dann hat man alle Ziele erreicht.