Skurrile, frivole und sogar kriminelle Figuren in Thundorf

Traditionsgemäß nach Weihnachten machen sich die Laienspieler der Thundorfer Theatergruppe daran, ihre Texte zu lesen und sich mit dem neuen Theaterstück und ihren zugedachten Rollen zu identifizieren. Nach Fasching kommt es dann zu den Aufführungen in der Festhalle.



Hunderte von Fans warten derzeit auf den Kartenverkauf, um bei den Aufführungen dabei zu sein. Da kommt es schon einmal vor, dass ein Beauftragter für ein halbes Dorf die Karten holt. Alljährlich sind die zehn Vorstellungen innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Hat der Besucher dann eine Karte, braucht er beim Besuch des Laientheaters trainierte Lachmuskeln und Taschentücher, um die Lachtränen abzuwischen. In diesem Jahr zeigt die Theaterbühne Thundorf den Dreiakter "Zwischen Wahnsinn und Mallorca" von Bernd Spehling.



Nach Mallorca verschwinden

Die turbulente Geschichte beginnt mit weit eindeutigen Absichten. Der Mann will seinen Ehestrapazen endgültig den Rücken kehren und den Rest seines Lebens in mediterraner und sonniger Atmosphäre - ohne seine Frau - genießen. Dieser schenkt er kurzerhand ein Wochenende auf einer Beauty-Farm, um in Seelenruhe auszuziehen und für immer nach Mallorca zu entschwinden. Die Abfahrt der Gemahlin zur Beauty-Farm und das Eintreffen der Umzugshandwerker bleiben allerdings nicht die einzigen Geschehnisse, die fortan in diesem Haus passieren. So entpuppt sich eine vom hilfsbereiten Freund mitgebrachte Anhalterin als eine wesentlich turbulentere Gestalt, wie zunächst angenommen. Eine solche Erscheinung passt - soviel sei verraten - ebenso wenig ins Geschehen wie eine leicht bekleidete Nachbarin, die sich aus ihrer eigenen Wohnung aussperrt und ebenfalls ausgerechnet um Hilfe ersucht. So treffen noch weitere skurrile, frivole und sogar kriminelle Figuren ausgerechnet in der Wohnung ein. Plötzlich taucht auch noch die Schwiegermutter auf. Zu diesem Wahnsinn, nach Mallorca zu entfliehen, ist er dennoch wild entschlossen. Wie die Geschichte endet, in Mallorca oder vielleicht dazwischen, wird im Stück verraten.



Termine

Nachmittagsvorstellung: Samstag, 24. Februar, 14 Uhr; Abendvorstellungen: Samstag, 24. Februar, Sonntag, 25. Februar; März: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24. und 25 März. Die Aufführungen am Samstag beginnen um 19 Uhr, an den Sonntagen um 18.30 Uhr



Vorverkauf

Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 16 Uhr, in der Festhalle Thundorf statt. Ab 29 Januar telefonisch unter Tel.: 09724/1426.